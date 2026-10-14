Бурная ночь в Лиге чемпионов: во 2-м туре обрушился дождь из голов

·66·Спорт
Бурная ночь в Лиге чемпионов: во 2-м туре обрушился дождь из голов

Центральные матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА выдались богатыми на неожиданные результаты и ожесточенные противостояния. Каталонская «Барселона» добилась крупной победы в гостях у Стамбула и вышла на 1-е место в турнирной таблице по разнице мячей. Лондонский «Арсенал» также довел число своих очков до 6 благодаря уверенной победе дома.

Еще один гранд Англии «Манчестер Юнайтед» оказался бессилен в Мадриде, в то время как в Милане наблюдалось настоящее голевое шоу, и «Интер» потерпел поражение на своем поле. Мюнхенская «Бавария» же драматично сыграла вничью в гостях в Норвегии.

«Барселона» разгромила «Галатасарай» в Стамбуле

Несмотря на то, что «Галатасарай» сначала вышел вперед в счете, во втором тайме каталонцы полностью взяли нити игры в свои руки:

  • Счет: «Галатасарай» — «Барселона» 1:4;

  • Голы: Батраков 28 — Канселу 43, Фермин Лопес 50, Гордон 53, Адейеми 65;

  • Состав «Галатасарая»: Чакир, Якобс, Санчес, Элмал, Акгюн (Сане, 58), Лемина, Торрейра, Батраков (Сара, 58), Леау, Йылмаз (Саллаи, 67), Осимхен;

  • Состав «Барселоны»: Жоан Гарсия, Кубарси, Эрик Гарсия (Кунде, 73), Канселу, Жерар Мартин, Родри, Фермин Лопес (Гави, 82), Педри (Берналь, 74), Ольмо (Жезус, 59), Гордон (Адейеми, 59), Ямаль;

  • Положение в таблице: «Барселона» с 6 очками поднялась на 1-е место, а «Галатасарай» по-прежнему без очков (34-е место).

«Атлетико» не оставил никаких шансов «Манчестер Юнайтед»

В противостоянии на мадридском стадионе «Метрополитано» хозяева завоевали преимущество за счет быстрого гола:

  • Счет: «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» 2:0;

  • Голы: Барриос 1, Лукман 79;

  • Удаление: Лени Йоро («МЮ», 75-я минута);

  • Состав «Атлетико»: Облак, Льоренте, Ханцко, Ромеро, Гримальдо, Кардозо, Барриос (Пубиль, 60), Ли Кан Ин (Дэвид, 61), Баэна (Лукман, 71), Симеоне (Ле Норман, 88), Альварес (Юльман, 71);

  • Состав «Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Йоро, Хевен (Магуайр, 80), Мартинес, Далот, Балеба (Маунт, 66), Сантос, Тилеманс (Зиркзее, 66), Фернандеш (Кунья, 80), Рэшфорд (Диалло, 66), Мбеумо.

«Арсенал» забил 3 гола в ворота «Лилля» за 7 минут

Подопечные Микеля Артеты в середине второго тайма полностью разорвали оборону соперника и оформили крупную победу:

  • Счет: «Арсенал» — «Лилль» 3:0;

  • Голы: Тимбер 64, Эзе 67, Сака 71;

  • Состав «Арсенала»: Райя, Тимбер (Уайт, 78), Конса, Габриэл, Льюис-Скелли, Гимараэс, Райс, Мерино (Эдегор, 65), Эзе (Думан, 85), Мадуэке (Сака, 65), Дьекереш (Хаверц, 65);

  • Состав «Лилля»: Озер, Гоффи, Александро, Нгой, Перро (Вердонк, 78), Андре, Бенталеб, Мукау, Баква, Харальдссон, Уэда (Жиру, 78);

  • Лондонский клуб с 6 очками занял 3-ю строчку.

7 голов в Милане и драма 3:3 в Норвегии

Остальные противостояния игрового дня также подарили болельщикам настоящий накал:

  • «Интер» — «Брюгге» 3:4: Вице-чемпион Италии неожиданно уступил бельгийскому клубу на своем поле. В составе гостей хет-трик оформил Тресольди (30, 63, 74), а Вермант забил победный мяч на 87-й минуте. У хозяев Лаутаро Мартинес (44, 81) отметился дублем, Бонни (90+3) сократил разницу в счете;

  • «Викинг» — «Бавария» 3:3: В триллере в Норвегии Хауген спас хозяев от поражения на 90-й минуте. В составе «Баварии» дублем отметился Гарри Кейн (54 с пенальти, 60), Луис Диас (71) также забил мяч, однако Олисе был удален с поля на 74-й минуте;

  • «Вильярреал» — «Наполи» 3:1: Испанский клуб уверенно обыграл итальянцев. Голы: Микаутадзе 23, Моуриньо 26, Олувасейи 86 — Рахмани 8;

  • «Лейпциг» — «ПСВ» 1:0: Немецкий клуб завоевал важные три очка благодаря единственному точному удару Груды на 75-й минуте.

БарселонаГалатасарайЛига чемпионов УЕФА 2-й турМанчестер Юнайтед
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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