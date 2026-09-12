В АПЛ определен лучший тренер августа — у наставника «Халл Сити» первый трофей!

По итогам первого месяца нового сезона в Английской Премьер-лиге, считающейся самым бескомпромиссным и жестким чемпионатом в мире, была зафиксирована настоящая сенсация. Главный тренер дебютанта АПЛ «Халл Сити» Сергей Якирович был объявлен лучшим главным тренером августа. Боснийский специалист в упорной борьбе за престижную индивидуальную награду оставил позади таких тренеров мировых грандов, как Микель Артета, Хаби Алонсо и Энцо Мареска. Благодаря героическому шествию «тигров» на старте турнира и уверенной победе над «Манчестер Юнайтед» клуб впервые с 2016 года завоевал этот высокий приз.

И так, как же Якирович вывел считавшуюся аутсайдером команду в ряды лидеров лиги, и какие тактические достижения стоят за этим успехом «Халл Сити»?

Разгром «МЮ» и сухая серия: две победы в августе

Под руководством 49-летнего боснийского специалиста «Халл Сити» показал стопроцентный результат в первых двух турах АПЛ, удивив болельщиков:

Победа над гигантом «Олд Траффорд»: Уже в первом туре грянула громкая сенсация — «Халл Сити» на своем поле одолел гранд-клуб «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0;

Хладнокровие против «Ковентри»: В следующем матче команда также продемонстрировала дисциплинированную игру и взяла верх над «Ковентри» на выезде со счетом 1:0;

Неприкосновенность ворот: В обеих встречах «тигры» не пропустили ни одного мяча в свои ворота, продемонстрировав железный порядок в обороне;

100%-й показатель: 6 очков в 2 матчах — это было расценено как идеальный старт для дебютанта, которому нужно адаптироваться к новому сезону.

Наставники грандов позади: триумф над Артетой, Алонсо и Мареской

В процессе голосования за приз лучшего тренера месяца эксперты высоко оценили мастерство Якировича:

Борьба с Хаби Алонсо и Артетой: Сергей Якирович в гонке за эту награду сумел опередить таких тактических звезд, как Микель Артета («Арсенал») и Хаби Алонсо;

Превосходство над Мареской: Наставник «Челси» Энцо Мареска также не смог набрать достаточно голосов на фоне сенсации, созданной боснийским тренером;

Баланс ресурсов и результата: Эксперты особо отметили качество и эффективность игры «Халл Сити» несмотря на то, что состав и финансовые возможности клуба значительно скромнее, чем у топ-клубов.

10-летний перерыв: первый «тигр» после Майка Фелана

Это признание стало одной из самых ярких страниц в истории клуба «Халл Сити» в АПЛ:

Повторение истории 2016 года: Сергей Якирович стал первым тренером «Халл Сити», выигравшим приз лучшего тренера месяца в Премьер-лиге с августа 2016 года;

Наследие Майка Фелана: Ровно 10 лет назад эта почетная награда досталась тогдашнему главному тренеру «тигров» Майку Фелану;

Новая эра для клуба: Этот старт боснийского специалиста резко повысил уверенность в том, что команда способна бороться не за выживание, а за путевку в еврокубки.

Это сенсационное шествие скромного «Халл Сити» под руководством Сергея Якировича доказало, что в английском футболе большие деньги — это еще не все, а правильная тактика, психологическая подготовка и железная дисциплина все еще способны творить чудеса.

Как вы думаете, сможет ли «Халл Сити» под руководством Сергея Якировича удерживать этот сенсационный темп на протяжении всего сезона и повторить чудо «Лестера» в АПЛ? Станет ли боснийский специалист, разгромивший «Манчестер Юнайтед», новой целью для гранд-клубов? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой горячей сенсации в английском футболе со всеми любителями спорта!