После 13 лет великой карьеры Дани Карвахаль близок к переходу в «Хетафе»

·50·Спорт
После 13 лет великой карьеры Дани Карвахаль близок к переходу в «Хетафе»

Опытный правый защитник Дани Карвахаль, долгие годы выступавший за мадридский «Реал» и ставший одним из настоящих символов команды, продолжит карьеру в другом клубе испанской Ла Лиги. По информации всемирно известного инсайдера и эксперта по трансферам Фабрицио Романо, испанский футболист достиг соглашения с клубом «Хетафе».

Стороны уже достигли устной договоренности по всем финансовым и организационным пунктам трансфера. Ожидается, что официальное заявление о подписании контракта будет опубликовано в ближайшие часы или дни.

Прошел медосмотр: Детали трансфера

34-летний защитник, предпочитавший остаться в столичной области Испании, полностью готов присоединиться к своей новой команде:

  • Успешный медосмотр: По данным инсайдера, Карвахаль уже успешно прошел медицинское обследование для «Хетафе» и подтвердил, что физически готов выйти на поле;

  • Фактор пребывания в Мадриде: Перед завершением карьеры футболист поставил на первое место возможность остаться с семьей в окрестностях Мадрида и продолжить играть на высоком уровне в Ла Лиге.

      Великая 13-летняя история в «Королевском клубе» и 6 кубков ЛЧ

      Дани Карвахаль вошел в историю как один из самых титулованных и преданных защитников мадридского «Реала»:

      • 13 сезонов в основном составе: Если не считать годичной аренды в «Байере», с 2013 по 2026 год он неизменно выступал в основном составе «сливочных» и дослужился до статуса капитана команды;

      • Легендарные 6 Лиг чемпионов: Карвахаль вошел в число немногих футболистов, которые вместе с «Реалом» поднимали над головой главный трофей Лиги чемпионов УЕФА целых 6 раз;

      • Полная коллекция титулов: В футболке мадридского клуба защитник неоднократно выигрывал все трофеи Ла Лиги, Кубка Испании, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

      Несомненно, этот трансфер принесет в линию обороны «Хетафе» огромный международный опыт, лидерский дух и победный менталитет. А мадридские болельщики уже готовятся встретить своего капитана в новой форме в матчах Ла Лиги.

    Дани КарвахальХетафеРеал МадридЛа Лига
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    Shuhrat Razzakov
    «ZAMIN.UZ» редактор

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