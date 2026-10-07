После 13 лет великой карьеры Дани Карвахаль близок к переходу в «Хетафе»

Опытный правый защитник Дани Карвахаль, долгие годы выступавший за мадридский «Реал» и ставший одним из настоящих символов команды, продолжит карьеру в другом клубе испанской Ла Лиги. По информации всемирно известного инсайдера и эксперта по трансферам Фабрицио Романо, испанский футболист достиг соглашения с клубом «Хетафе».

Стороны уже достигли устной договоренности по всем финансовым и организационным пунктам трансфера. Ожидается, что официальное заявление о подписании контракта будет опубликовано в ближайшие часы или дни.

Прошел медосмотр: Детали трансфера

34-летний защитник, предпочитавший остаться в столичной области Испании, полностью готов присоединиться к своей новой команде: