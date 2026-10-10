Объявлены стартовые составы на матч «Барселона» — «Хетафе»

·39·Спорт
Объявлены стартовые составы на матч «Барселона» — «Хетафе»

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги лидирующая в чемпионате «Барселона» примет на своем поле «Хетафе». Опубликован стартовый состав каталонцев, проводящих сезон с потрясающей результативностью и серией побед, на предстоящий матч.

В утвержденной тренерским штабом заявке заметен ряд важных изменений, в частности, основной вратарь Хоан Гарсия, выбывший из-за травмы, полностью восстановился и выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Барселоны»: Мощная полузащита и нападение во главе с Ямалем

Каталонцы бросят в бой свои лучшие силы:

  • Линия ворот: Вернувшийся на футбольное поле после травмы Хоан Гарсия занял место в основном составе для надежной защиты ворот;

  • Оборонительный бастион: На флангах и в центре будут действовать Кунде, Эрик Гарсия, Херард Мартин и Эспарт;

  • Креатив в полузащите: В центре контроль над мячом обеспечат Гави, Дани Ольмо и новый лидер команды Родри;

  • Трио нападающих: Прорывать оборону соперника на флангах поручено быстрому Энтони Гордону и молодому звездному Ламину Ямалю, а в центре — Габриэлю Жезусу.

Сопротивление «Хетафе» и выбор гостей

Гости традиционно выйдут на поле, опираясь на оборонительную и жесткую тактику:

  • Борьба против хозяев: В составе клуба из мадридского региона опытный голкипер Сорія, защитники Мохика, Ромеро, Джене и Кико постараются отразить основной удар;

  • Центр и контратаки: Франчо, Марио Мартин, Терратс, А. Гарсия и Иван постараются сломить прессинг «Барселоны» на поле.

Заявка на игру и составы

  • Ла Лига. 8-й тур

    «Барселона» — «Хетафе»

  • «Барселона»: Хоан Гарсия, Кунде, Эрик Гарсия, Херард Мартин, Эспарт, Гави, Ольмо, Родри, Гордон, Габриэль Жезус, Ямаль.

  • «Хетафе»: Сорія, Мохика, Ромеро, Джене, Кико, Франчо, Марио Мартин, Терратс, А. Гарсия, Иван.

Празднует ли каталонский суперклуб очередную крупную победу перед своими болельщиками или оборонительная крепость «Хетафе» остановит фаворита — всё решится в ночном матче по ташкентскому времени.

БарселонаХетафеЛа ЛигаХоан Гарсия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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