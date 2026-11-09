Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом октября в Ла Лиге

·7·Спорт
Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом октября в Ла Лиге

Стало официально известно имя лучшего футболиста октября в чемпионате Испании. Согласно сообщению пресс-службы Ла Лиги, по результатам опроса болельщиков и экспертов, звездный центральный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был объявлен лауреатом месяца.

Французский форвард в октябре продемонстрировал феноменальную результативность в составе «королевского клуба», став главным героем победной серии своей команды.

Бенефис в октябре: 6 голов в 5 матчах

В течение прошлого месяца Мбаппе поддерживал высокий темп на всех фронтах:

  • Впечатляющая статистика: В октябре футболист принял участие в 5 официальных матчах в составе «Реала», записав на свой счет 6 голов и 1 результативную передачу (всего 7 результативных действий);

  • Абсолютная победа в голосовании: В официальном опросе Килиан с большим отрывом опередил таких кандидатов, как принципиальный соперник Ламин Ямаль («Барселона»), а также Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Алехандро Гримальдо («Атлетико») и Матиас Дитуро («Эльче»).

Борьба за звание игрока месяца в Ла Лиге и кандидаты

Футболист

Клуб

Статус / Достижения в октябре

Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид»

Победитель (5 матчей, 6 голов, 1 ассист)

Ламин Ямаль

«Барселона»

Главный конкурент / Лидер команды-лидера

Гонсалу Гедеш

«Реал Сосьедад»

Результативный нападающий

Алехандро Гримальдо

«Атлетико Мадрид»

Самый активный игрок фланговой обороны

Матиас Дитуро

«Эльче»

Один из лучших вратарей месяца

Чемпионская гонка: «Реал» преследует лидера

Высокая форма Мбаппе помогает мадридцам максимально сохранять интригу в чемпионской гонке Ла Лиги:

  • Итоги 12-го тура: На данный момент мадридский клуб после 12 матчей набрал 30 очков и занимает 2-ю строчку в таблице;

  • Разрыв в 3 очка: Подопечные Карло Анчелотти отстают от единоличного лидера турнирной таблицы «Барселоны» (33 очка) всего на три очка.

Столь стабильная игра французской звезды служит ключевым фактором в борьбе мадридского клуба за главные трофеи текущего сезона.

Килиан МбаппеРеал МадридЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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