Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом октября в Ла Лиге
Стало официально известно имя лучшего футболиста октября в чемпионате Испании. Согласно сообщению пресс-службы Ла Лиги, по результатам опроса болельщиков и экспертов, звездный центральный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был объявлен лауреатом месяца.
Французский форвард в октябре продемонстрировал феноменальную результативность в составе «королевского клуба», став главным героем победной серии своей команды.
Бенефис в октябре: 6 голов в 5 матчах
В течение прошлого месяца Мбаппе поддерживал высокий темп на всех фронтах:
Впечатляющая статистика: В октябре футболист принял участие в 5 официальных матчах в составе «Реала», записав на свой счет 6 голов и 1 результативную передачу (всего 7 результативных действий);
Абсолютная победа в голосовании: В официальном опросе Килиан с большим отрывом опередил таких кандидатов, как принципиальный соперник Ламин Ямаль («Барселона»), а также Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Алехандро Гримальдо («Атлетико») и Матиас Дитуро («Эльче»).
Борьба за звание игрока месяца в Ла Лиге и кандидаты
Футболист
Клуб
Статус / Достижения в октябре
Килиан Мбаппе
«Реал Мадрид»
Победитель (5 матчей, 6 голов, 1 ассист)
Ламин Ямаль
«Барселона»
Главный конкурент / Лидер команды-лидера
Гонсалу Гедеш
«Реал Сосьедад»
Результативный нападающий
Алехандро Гримальдо
«Атлетико Мадрид»
Самый активный игрок фланговой обороны
Матиас Дитуро
«Эльче»
Один из лучших вратарей месяца
Чемпионская гонка: «Реал» преследует лидера
Высокая форма Мбаппе помогает мадридцам максимально сохранять интригу в чемпионской гонке Ла Лиги:
Итоги 12-го тура: На данный момент мадридский клуб после 12 матчей набрал 30 очков и занимает 2-ю строчку в таблице;
Разрыв в 3 очка: Подопечные Карло Анчелотти отстают от единоличного лидера турнирной таблицы «Барселоны» (33 очка) всего на три очка.
Столь стабильная игра французской звезды служит ключевым фактором в борьбе мадридского клуба за главные трофеи текущего сезона.
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