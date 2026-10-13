Дани Карвахаль неожиданно подписал контракт с «Хетафе»

Представитель испанской Ла Лиги клуб «Хетафе» официально объявил о подписании контракта с опытным защитником Даниэлем Карвахалем, долгие годы выступавшим за мадридский «Реал». По информации пресс-службы клуба, 34-летний футболист, находившийся в статусе свободного агента, во вторник подписал трудовое соглашение с новой командой.

Данное соглашение было официально утверждено руководством Ла Лиги, и теперь защитник продолжит карьеру в столичном клубе.

Детали контракта и новая страница в карьере

Основные аспекты трансфера и нового соглашения заключаются в следующем:

Срок контракта: Соглашение между Карвахалем и «Хетафе» рассчитано до лета 2027 года ;

Звезда бесплатно: После истечения контракта с «королевским клубом» футболист стал свободным агентом, поэтому «Хетафе» не заплатил за него никаких трансферных отчислений;

Решение остаться в Мадриде: Проведя большую часть карьеры в столице, футболист предпочел остаться в мадридском регионе.

13-летняя великая история с «Реалом»

Даниэль Карвахаль считается одним из самых титулованных и важных фланговых защитников в истории «Реал Мадрид»:

Многолетняя преданность: Карвахаль с 2013 по 2026 год — целых 13 лет — достойно защищал честь «сливочных»;

Расставание: По окончании прошлого сезона стороны решили прекратить сотрудничество, и футболист получил статус свободного агента.

Текущее положение «Хетафе»

Ожидается, что приход опытного защитника укрепит оборону клуба, идущего в нижней части турнирной таблицы:

После 8-го тура чемпионата Испании в активе «Хетафе» 8 очков;

Команда в настоящее время занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ожидается, что огромный международный опыт и победный дух Карвахаля станут важным фактором в улучшении результатов «Хетафе» в текущем сезоне.