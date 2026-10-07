Выступивший против решения независимой комиссии «Сити» лишится даже Чемпионшипа?

·65·Спорт
Выступивший против решения независимой комиссии «Сити» лишится даже Чемпионшипа?

«Манчестер Сити», считающийся одним из самых могущественных клубов Англии и мирового футбола, стоит на самом опасном пороге в своей современной истории. «Горожане», признанные независимой комиссией виновными в многочисленных финансовых нарушениях, резко возразили против данного вердикта и подали официальную апелляцию. Согласно информации, распространенной авторитетным изданием Те Тучлине, если жалоба клуба не будет удовлетворена, к манчестерскому гранду могут применить самые суровые дисциплинарные меры, не имеющие аналогов в истории футбола.

Самое страшное заключается в том, что наказание не ограничится лишь исключением из Премьер-лиги (АПЛ) — под вопросом оказывается само дальнейшее существование клуба в системе английского футбола.

Угроза полной дисквалификации: Чемпионшип также может не принять клуб

Среди ожидаемых санкций футбольные чиновники Англии всерьез поддерживают наиболее жесткий сценарий:

  • Изгнание из футбольной пирамиды: По правилам, клуб, исключенный из высшего дивизиона, отправляется в низшие лиги. Однако в случае с «Сити» рассматривается вариант не только изгнания из АПЛ, но и полный запрет на участие в соревнованиях Английской футбольной лиги (ЭФЛ);

  • Система лиг будет закрыта: В состав ЭФЛ входят второй, третий и четвертый эшелоны профессиональной футбольной системы страны — дивизионы Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2. Если этот запрет вступит в силу, клуб не примут даже в систему Чемпионшипа, и фактически он лишится прав на профессиональный футбол.

Санкции против владельцев: Управление может быть запрещено

Новый этап финансовых проверок также направлен непосредственно на личную ответственность владельцев клуба:

  • Лишение права управления: В кругу лиги и независимых экспертов обсуждается вероятность наложения пожизненного или долгосрочного вето на участие владельцев клуба (руководства Китй Футбалл Груп) в управлении и деятельности «Манчестер Сити»;

  • Международный кризис: Это решение может нанести непоправимый удар по акционерам и финансовым потокам клуба, а также привести к массовому уходу звезд и тренерского штаба команды.

Жесткое опровержение и последняя надежда — апелляция

Руководство же «Манчестер Сити» последовательно отвергает все обвинения. Юристы клуба сочли обвинительное заключение независимой комиссии необоснованным и задействовали все законные средства для достижения полного оправдания команды.

Рассматриваемый в настоящее время апелляционный процесс превращается в решающую битву, которая определит не только будущее «Манчестер Сити», но и финансовую политику и критерии справедливости всей Английской Премьер-лиги.

Манчестер СитиАнглийская Премьер-лигаCity Football Group
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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