IBF опубликовала новый рейтинг — какие места занимают узбекистанцы?

·56·Спорт
IBF опубликовала новый рейтинг — какие места занимают узбекистанцы?

Международная боксерская федерация (IBF) официально опубликовала очередной обновленный мировой рейтинг профессиональных боксеров. В этот престижный список вошли четверо талантливых мастеров кожаной перчатки из Узбекистана, в очередной раз доказав, что они входят в число сильнейших боксеров мира в своих весовых категориях.

Если в обновленном списке наши главные лидеры сохранили свои стабильные позиции в первой десятке, то еще один наш соотечественник поднялся в рейтинге и вошел в топ-15.

Места узбекистанских боксеров в рейтинге IBF

Показатели наших соотечественников по различным весовым категориям:

  • Баходир Джалолов (супертяжелый вес): Двукратный олимпийский чемпион сохранил свою позицию в престижном списке среди гигантов и остался на 4-м месте. (Пояс чемпиона IBF в этой весовой категории принадлежит хорвату Филипу Хрговичу);

  • Муроджон Ахмадалиев (второй легчайший вес): Бывший чемпион мира прочно удерживает свою позицию в дивизионе и занимает 4-место в мире. (Абсолютным чемпионом организации в данном весе является японец Наоя Иноуэ);

  • Исраил Мадримов (первый средний вес): Обладающий высоким техническим мастерством наш соотечественник остался на 6-м месте среди сильнейших. (Чемпионом в этой весовой категории является британец Джош Келли);

  • Миразизбек Мирзахалилов (второй легчайший вес): Активно выступающий в последних боях наш боксер поднялся в рейтинге и вошел на 15-е место. (Чемпион веса — Наоя Иноуэ).

Борьба за пояса: Близки ли элиминаторные бои?

Попадание в топ-5 и топ-10 рейтинга IBF открывает для боксеров огромные двери к чемпионским поединкам:

  • Джалолов и Ахмадалиев на пороге чемпионства: Наши боксеры, занимающие 4-е строчки, вскоре имеют возможность принять участие в элиминаторных (отборочных) боях, которые определят официального обязательного претендента на чемпионский титул;

  • Новый штурм Мадримова: Находящийся близко к первой пятерке в первом среднем весе Исраил Мадримов за счет еще одной победы может получить шанс выйти на ринг против чемпиона Джоша Келли;

  • Взлет Мирзахалилова: Попадание в топ-15 позволит Миразизбеку привлечь внимание международных промоутеров и принять участие в еще более крупных вечерах бокса.

Эти стабильные и растущие результаты узбекских боксеров в рейтинге IBF продолжают укреплять высокий авторитет отечественной школы профессионального бокса на международной арене.

IBFБаходир ДжалоловМуроджон АхмадалиевИсраил Мадримов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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