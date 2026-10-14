WBO опубликовала обновленный рейтинг — на каких местах расположились узбекистанцы?

Всемирная боксерская организация (WBO) официально опубликовала обновленный мировой рейтинг профессиональных боксеров. В этот авторитетный список вошли 5 талантливых мастеров кожаной перчатки из Узбекистана, которые продолжают оставаться в числе мировой элиты в своих весовых категориях.

Если в обновленной таблице некоторые из наших соотечественников сохранили свои позиции, то в определенных весовых категориях наблюдался небольшой спад.

Показатели узбекских боксеров в рейтинге WBO

Результаты, зафиксированные нашими соотечественниками в различных весовых категориях:

Муроджон Ахмадалиев (второй легчайший вес — 55,2 кг): Наш боксер, занимавший в прошлом месяце 7-ю строчку, в обновленном списке опустился на 8-е место . (Абсолютным чемпионом организации в этом весе является японец Наоя Иноуэ);

Мухаммад Шехов (второй легчайший вес — 55,2 кг): Не уступающий позиции в топ-5 в этой же весовой категории Шехов сохранил свою позицию и остался на 5-м месте . (Чемпион в весе — Наоя Иноуэ);

Исраил Мадримов (первый средний вес — 69,9 кг): Наш мастер кожаной перчатки, обладающий высоким техническим мастерством, занимает 5-ю строчку в мире. (Чемпион в весе — американец Джарон Эннис);

Бектемир Меликузиев (суперсредний вес — 76,2 кг): Наш боксер, известный своими мощными ударами, прочно закрепился на 6-м месте рейтинга. (В настоящее время чемпионский пояс в этом весе является вакантным, то есть свободным);

Баходир Джалолов (супертяжелый вес — +91,2 кг): Двукратный олимпийский чемпион остался на 7-м месте в мире в весе гигантов. (Статус чемпиона WBO в данной весовой категории принадлежит британцу Даниэлю Дюбуа).

Стремительные шаги к чемпионскому поясу

Столь высокие позиции в рейтинге WBO дают узбекским боксерам возможность стать официальными претендентами на чемпионские пояса: