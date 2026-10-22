Брага — Гент: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Брага — Гент. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Брага»: 31. Бернардо, 2. Гомес В., 14. Лагербильке Г., 37. Баришич А., 26. Аррей-Мби Б., 10. Виктор П., 8. Моутинью Ж., 29. Горби, 11. Габриэл Силва, 21. Орта Р. (капитан), 17. Милошевич Й.

Запасные «Брага»: 44. Байрами А., 20. Доржелес М., 23. Хусейнбашич Д., 16. Маркеш Т., 77. Мартинес Г., 9. Наварро Ф., 50. Родригес Д., 12. Са Т., 22. Серхио Барсия, 34. Тикназ Д. Э., 7. Травассос, 6. Витор Карвалью.

Главный тренер «Брага»: Карвалью Ф.

Стартовый состав «Гент»: 33. Руф Д. (капитан), 3. Паскочи М., 16. Берджесс К., 44. Ван дер Хейден С., 20. Араухо Т., 45. Горе Х., 27. Де Флигер Т., 17. Делорж М., 7. Баликвиша М., 75. Сиссе И., 11. Сонко М.

Запасные «Гент»: 39. Айинде А., 8. Бенеш Л., 35. Де Мейер Г., 56. Диалло М., 28. Эль-Адфауи М., 37. Кадри А., 22. Лопеш Л., 10. Омгба А., 30. Пирсман К., 59. Сек Э. Х., 57. Волкарт М., 14. Уилсон К.

Главный тренер «Гент»: Де Мил Р.