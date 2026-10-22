Брага — Гент: составы и текстовая трансляция

58
Йован Милошевич (Брага) выиграл верховую борьбу у опекуна после подачи с углового, но пробил головой мимо ворот.
57
Судья указывает на угловой флажок. Назначен угловой в пользу Браги.
55
Габриэл Силва (Брага) нанёс мощный удар из-за пределов штрафной, но мяч прошёл рядом с правой штангой.
55
Судья указывает на угловой флажок, и «Брага» выполнит угловой удар.
53
Пау Виктор (Брага) пробил из-за пределов штрафной в левый угол ворот, но Дэви Роф совершил великолепный сейв.
52
Хилларион Гооре (Гент) оторвался от опекуна и принял верховую передачу, но его мощный удар из штрафной прошел рядом с правой штангой.
49
Хилларион Гоор («Гент») оказывается в офсайде!
46⏱
Футболисты вернулись на поле после перерыва, и второй тайм вот-вот начнется.
45+3
Сибе Ван Дер Хейден (Гент) мощно пробил издали по воротам, но один из защитников продемонстрировал отличную реакцию и заблокировал удар.
45+4⏱
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+3
Кристиан Берджесс (Гент) принял короткий пас в штрафной и нашел пространство для удара, но мяч прошел значительно мимо левой штанги.
45
Добавлено 3 минуты к матчу.
41🔁
Рик Де Мил решил сделать вынужденную замену. Мишель-Анж Баликвиша (Гент) не может продолжить игру из-за травмы, вместо него на поле вышел Ласло Бенеш.
40🟨
Увидев неспортивное поведение, Андрис Трейманис показал желтую карточку одному из запасных игроков. Им оказался Тьяго Са («Брага»).
36
Габриэл Силва (Брага) нанёс отличный удар по воротам, мяч летел в сторону правой штанги, но вратарь продемонстрировал великолепную реакцию и не позволил мячу влететь в сетку.
34
Мяч взмыл вверх, Жоау Моутинью (Брага) не смог его обработать, и он попал ему в руку, судья дал свисток за нарушение.
33
Брага не смогла забить с углового, так как Дэйви Роф (Гент) в прыжке забрал мяч.
33
Поу Виктор (Брага) пробил из-за пределов штрафной в нижний левый угол ворот, но Дэви Роф совершил великолепный сейв и отбил мяч. Игра во всех смыслах прекрасна! Судья назначил угловой в пользу Браги.
32🟨
Максим Паскочи (Гент) за грубую игру не мог ожидать ничего другого, кроме желтой карточки. И это действительно желтая карточка. Андрис Трейманис не раздумывал, доставая ее из кармана.
27🟨
Андрис Трейманис показал жёлтую карточку Адриану Баришичу («Брага») за грубую игру.
26
Матч: Брага - Гент. Счет: 1-0. Комментарий: Матиас Делорж (Гент) сыграл рукой, нарушив правила.
21
Тиагу Араужу (Гент) нанёс мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
17
Мяч выбит из защиты к линии штрафной, откуда Жоау Моутинью (Брага) пробил с ходу. К сожалению, после его удара мяч пролетел выше перекладины.
17
После розыгрыша стандарта со стороны Браги, один из защитников легко завладел мячом.
14
Игроки «Гента» не смогли извлечь выгоду из подачи с углового, а защитник вынес мяч подальше от ворот.
13
Хороший вынос защитника свел на нет угловой для Гента.
11
Максим Паскотси (Гент) пробил из-за пределов штрафной мимо левой штанги.
7
Адриан Баришич (Брага) привёз штрафной за грубую игру. Судья Андрис Трейманис внимательно следил за эпизодом.
6
Брага имела шанс забить с углового, но защитник вынес мяч.
5
Габриэл Силва (Брага) пробил по воротам, но удар заблокировал защитник, и мяч не долетел до цели. Угловой. Хорошая возможность для Браги.
3⚽1-0
Гол! Виктор Гомес (Брага) легко переправил мяч в сетку с близкого расстояния и открыл счет — 1:0. Великолепную голевую передачу в этом эпизоде отдал Горби.
1
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Менье введет мяч в игру.
1⏱
Судья дал свисток, и матч начался.
00:00
Сегодняшний матч обслужит Андрис Трейманис.
00:00
Опубликованы стартовые составы на матч между Брагой и Гентом.
00:00
Добро пожаловать, дамы и господа, в нашу текстовую онлайн-трансляцию! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь наслаждаться игрой.
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