Брага — Гент: составы и текстовая трансляция

·34·Спорт
Брага — Гент: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: БрагаГент. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Брага»: 31. Бернардо, 2. Гомес В., 14. Лагербильке Г., 37. Баришич А., 26. Аррей-Мби Б., 10. Виктор П., 8. Моутинью Ж., 29. Горби, 11. Габриэл Силва, 21. Орта Р. (капитан), 17. Милошевич Й.

Запасные «Брага»: 44. Байрами А., 20. Доржелес М., 23. Хусейнбашич Д., 16. Маркеш Т., 77. Мартинес Г., 9. Наварро Ф., 50. Родригес Д., 12. Са Т., 22. Серхио Барсия, 34. Тикназ Д. Э., 7. Травассос, 6. Витор Карвалью.

Главный тренер «Брага»: Карвалью Ф.

Стартовый состав «Гент»: 33. Руф Д. (капитан), 3. Паскочи М., 16. Берджесс К., 44. Ван дер Хейден С., 20. Араухо Т., 45. Горе Х., 27. Де Флигер Т., 17. Делорж М., 7. Баликвиша М., 75. Сиссе И., 11. Сонко М.

Запасные «Гент»: 39. Айинде А., 8. Бенеш Л., 35. Де Мейер Г., 56. Диалло М., 28. Эль-Адфауи М., 37. Кадри А., 22. Лопеш Л., 10. Омгба А., 30. Пирсман К., 59. Сек Э. Х., 57. Волкарт М., 14. Уилсон К.

Главный тренер «Гент»: Де Мил Р.

Прямая трансляция1-0 LIVE
58
Йован Милошевич (Брага) выиграл верховую борьбу у опекуна после подачи с углового, но пробил головой мимо ворот.
57
Судья указывает на угловой флажок. Назначен угловой в пользу Браги.
55
Габриэл Силва (Брага) нанёс мощный удар из-за пределов штрафной, но мяч прошёл рядом с правой штангой.
55
Судья указывает на угловой флажок, и «Брага» выполнит угловой удар.
53
Пау Виктор (Брага) пробил из-за пределов штрафной в левый угол ворот, но Дэви Роф совершил великолепный сейв.
52
Хилларион Гооре (Гент) оторвался от опекуна и принял верховую передачу, но его мощный удар из штрафной прошел рядом с правой штангой.
49
Хилларион Гоор («Гент») оказывается в офсайде!
46
Футболисты вернулись на поле после перерыва, и второй тайм вот-вот начнется.
45+3
Сибе Ван Дер Хейден (Гент) мощно пробил издали по воротам, но один из защитников продемонстрировал отличную реакцию и заблокировал удар.
45+4
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+3
Кристиан Берджесс (Гент) принял короткий пас в штрафной и нашел пространство для удара, но мяч прошел значительно мимо левой штанги.
45
Добавлено 3 минуты к матчу.
41🔁
Рик Де Мил решил сделать вынужденную замену. Мишель-Анж Баликвиша (Гент) не может продолжить игру из-за травмы, вместо него на поле вышел Ласло Бенеш.
40🟨
Увидев неспортивное поведение, Андрис Трейманис показал желтую карточку одному из запасных игроков. Им оказался Тьяго Са («Брага»).
36
Габриэл Силва (Брага) нанёс отличный удар по воротам, мяч летел в сторону правой штанги, но вратарь продемонстрировал великолепную реакцию и не позволил мячу влететь в сетку.
34
Мяч взмыл вверх, Жоау Моутинью (Брага) не смог его обработать, и он попал ему в руку, судья дал свисток за нарушение.
33
Брага не смогла забить с углового, так как Дэйви Роф (Гент) в прыжке забрал мяч.
33
Поу Виктор (Брага) пробил из-за пределов штрафной в нижний левый угол ворот, но Дэви Роф совершил великолепный сейв и отбил мяч. Игра во всех смыслах прекрасна! Судья назначил угловой в пользу Браги.
32🟨
Максим Паскочи (Гент) за грубую игру не мог ожидать ничего другого, кроме желтой карточки. И это действительно желтая карточка. Андрис Трейманис не раздумывал, доставая ее из кармана.
27🟨
Андрис Трейманис показал жёлтую карточку Адриану Баришичу («Брага») за грубую игру.
26
Матч: Брага - Гент. Счет: 1-0. Комментарий: Матиас Делорж (Гент) сыграл рукой, нарушив правила.
21
Тиагу Араужу (Гент) нанёс мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
17
Мяч выбит из защиты к линии штрафной, откуда Жоау Моутинью (Брага) пробил с ходу. К сожалению, после его удара мяч пролетел выше перекладины.
17
После розыгрыша стандарта со стороны Браги, один из защитников легко завладел мячом.
14
Игроки «Гента» не смогли извлечь выгоду из подачи с углового, а защитник вынес мяч подальше от ворот.
13
Хороший вынос защитника свел на нет угловой для Гента.
11
Максим Паскотси (Гент) пробил из-за пределов штрафной мимо левой штанги.
7
Адриан Баришич (Брага) привёз штрафной за грубую игру. Судья Андрис Трейманис внимательно следил за эпизодом.
6
Брага имела шанс забить с углового, но защитник вынес мяч.
5
Габриэл Силва (Брага) пробил по воротам, но удар заблокировал защитник, и мяч не долетел до цели. Угловой. Хорошая возможность для Браги.
31-0
Гол! Виктор Гомес (Брага) легко переправил мяч в сетку с близкого расстояния и открыл счет — 1:0. Великолепную голевую передачу в этом эпизоде отдал Горби.
1
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Менье введет мяч в игру.
1
Судья дал свисток, и матч начался.
00:00
Сегодняшний матч обслужит Андрис Трейманис.
00:00
Опубликованы стартовые составы на матч между Брагой и Гентом.
00:00
Добро пожаловать, дамы и господа, в нашу текстовую онлайн-трансляцию! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь наслаждаться игрой.
БрагаГентЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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