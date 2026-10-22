Орхус — Эгнатия: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Орхус — Эгнатия. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Орхус»: 1. Хансен Й., 25. Рёслер К., 5. Тингагер Ф., 19. Каль Э., 29. Карстенсен Р., 7. Сольбаккен М., 10. Арнстад К. (капитан), 26. Андерсен Й., 8. Йоргенсен С., 18. Маккоуатт К., 13. Серра Ж.

Запасные «Орхус»: 31. Бек Т., 28. Богере Й., 33. Калло Л., 39. Эммери Ф., 43. Гранцау З., 3. Гретарссон Д. Л., 21. Хеденстад М., 16. Йонссон Й., 4. Кнудсен М., 14. Мольгаард Т., 27. Тшамче С., 42. ван дер Раад М.

Главный тренер «Орхус»: Поульсен Й.

Стартовый состав «Эгнатия»: 98. Дайсинани М., 33. Битри Э., 29. Яго А., 28. Сота Э., 22. Хайме Г., 20. Лукили К., 6. Алекси А. (капитан), 17. Крьезиу А., 10. Альбанезе А., 2. Аджесса Д., 77. Груда И.

Запасные «Эгнатия»: 24. Аетивич Н., 4. Алиев З., 8. Диабате И., 7. Фернандо Медейрос, 13. Кацбуфи А., 99. Монтенегро Х., 16. Ндреца Э., 12. Пуя Б., 55. Смайли Г., 1. Тандилашвили Л.

Главный тренер «Эгнатия»: Деде Н.