Орхус — Эгнатия: составы и текстовая трансляция

57
Мяч ушел за пределы поля. «Орхус» подаст угловой.
56🔁
Невил Деде решил сделать замену. Вместо Алтина Криезиу на поле выходит Фернандо Медейрос (КФ Эгнатия).
56🔁
Произойдет замена. Эдисон Ндрека (КФ Эгнатия) готов выйти на поле, а Андрей Яго покидает поле.
54🔁
Невил Деде решил сделать замену. Фернандо Медейрос выходит на поле вместо Алтина Криезиу (KF Egnatia).
54🔁
Произойдет замена. Эдисон Ндрека (КФ Эгнатия) готов выйти на поле, а Андрей Яго покидает поле.
54
Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. «Орхус» получает шанс создать опасный момент у ворот соперника.
49⚽
Гол - 1:1! Себастьян Йоргенсен нашел в штрафной Джеймса Богера (Орхус), который заметил вышедшего из ворот голкипера Марио Дайшина и изящно перекинул мяч в сетку. Какое мастерское исполнение!
47
Какой огромный шанс! Джеймс Богера (Орхус) принял великолепную передачу в штрафной площади и пробил рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Эгнатии введет его в игру.
46🔁
В целях усиления игры во втором тайме была проведена замена. Фредерик Тингагер (Орхус) покинул поле, вместо него вышел Даниэль Лео Гретарссон.
46🔁
В перерыве произойдет замена. Якоб Поульсен, судя по всему, остался недоволен игрой Янни Серра («Орхус»). Вместо него на поле выходит Джеймс Богера.
46⏱
Судья Анте Кулина дал свисток началу второго тайма.
45+4⏱
Арбитр дал свисток об окончании первого тайма, и игроки направляются в раздевалки.
45+4
Алтин Криезиу (КФ Эгнатия) принял мяч в свободной зоне у линии штрафной площади и пробил по центру ворот, но Йеспер Хансен без труда завладел мячом.
45+3
Илди Груда (КФ Эгнатия) пытается идти вперед, но игрок соперника выбивает мяч.
45
Комиссар добавил к матчу минимум 3 минуты.
44
Даниэль Аджесса (КФ Эгнатия) пошел в подкат, но врезался в ногу соперника. Арбитр свистнул за нарушение правил.
41
Эгнатия контролирует игру в центре поля отличным контролем и точными передачами.
39🟨
Анте Кулина показал желтую карточку Кристиану Арнстаду («Орхус»).
37
Кристиан Арнстад (Орхус) подал угловой, но защитники вынесли мяч.
35
Тобиас Молгор (Орхус) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники соперника перехватили мяч.
32
Футболисты Эгнатии катают мяч короткими передачами.
30
Даниэль Аджесса (КФ Эгнатия) совершил сольный проход, но из-за фола соперника опасный момент создать не удалось. Мяч ушел за пределы поля. Эгнатия введет мяч из-за боковой.
26
Алтин Криезиу (КФ Эгнатия) подал угловой, но защитники без труда выбили мяч.
26
Карим Лукили (КФ Эгнатия) сделал передачу в центр, но один из защитников вынес мяч в безопасную зону.
25
Футболисты «Эгнатии» перепасовываются короткими передачами, стремясь взломать оборону соперника и провести быструю контратаку.
21
Илди Груда (КФ Эгнатия) нанес удар по воротам, но мяч прошел правее створа. Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот Орхуса.
21
Эгнатия контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
19
Текущая статистика владения мячом обеих команд – 44:56.
18
«Орхус» похоже находит свою игру и владеет мячом. Они выжидают подходящий момент для создания новых атакующих возможностей.
16🟨
Анте Кулина показал желтую карточку Алтину Криезиу (КФ Эгнатия) за грубую игру.
13⚽0-1
Илди Груда («КФ Эгнатия») принял великолепную передачу и хладнокровно поразил ворота. Его удар пришелся в нижнюю часть правой штанги и залетел в сетку. Великолепный гол!
12🔁
Якоб Поульсен готовит замену. Тобиас Мольгор («Орхус») выходит на поле вместо Каллума МакКоватта.
11🟨
Фол со стороны Андрея Яго (KF Egnatia) тянет на карточку, и Анте Кулина абсолютно справедливо показывает желтый свет.
8
Игроки Орхуса контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне соперника.
8
Эгнатия контролирует мяч, они делают несколько передач и ждут удобной возможности для удара.
7
Андрей Яго (КФ Эгнатия) подошел к мячу для исполнения штрафного и решил пробить сам, направив мяч в левый нижний угол ворот, но Йеспер Хансен в прыжке парировал удар.
4
Команда Орхус продолжает игру точными и последовательными передачами, создавая новые возможности в атаке.
3
Эгнатия демонстрирует отличную командную игру, они контролируют мяч за счет множества коротких пасов. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.
3🟥
Анте Кулина без раздумий показывает красную карточку. Эрик Кал («Орхус») досрочно покидает поле и может поразмыслить о своей грубости.
3
Боковой судья принял правильное решение, и «Эгнатия» подаст угловой.
2
Орхус проводит серию красивых передач в поисках новых атакующих возможностей.
1⏱
Матч только что начался.
00:06
Матч начинает «Эгнатия».
00:06
Сегодняшний матч будет обслуживать Анте Кулина.
00:06
С подробностями этого матча и стартовыми составами обеих команд вы можете ознакомиться здесь.
00:06
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