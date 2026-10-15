Гент — Орхус: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Гент — Орхус. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Гент»: 33. Руф Д. (капитан), 20. Араухо Т., 7. Баликвиша М., 16. Берджесс К., 75. Сиссе И., 17. Делорж М., 27. Де Флигер Т., 3. Паскочи М., 11. Сонко М., 44. Ван дер Хейден С., 57. Волкарт М.
Запасные «Гент»: 39. Айинде А., 8. Бенеш Л., 56. Диалло М., 28. Эль-Адфауи М., 45. Горе Х., 37. Кадри А., 22. Лопеш Л., 10. Омгба А., 30. Пирсман К., 18. Самоиз М., 59. Сек Э. Х., 14. Уилсон К.
Главный тренер «Гент»: Де Мил Р.
Стартовый состав «Орхус»: 21. Хеденстад М., 26. Андерсен Й., 23. Андерсон М., 10. Арнстад К. (капитан), 28. Богере Й., 3. Гретарссон Д. Л., 19. Каль Э., 18. Маккоуатт К., 25. Рёслер К., 7. Сольбаккен М., 27. Тшамче С.
Запасные «Орхус»: 31. Бек Т., 33. Калло Л., 29. Карстенсен Р., 39. Эммери Ф., 1. Хансен Й., 16. Йонссон Й., 8. Йоргенсен С., 4. Кнудсен М., 14. Мольгаард Т., 13. Серра Ж., 5. Тингагер Ф., 42. ван дер Раад М.
Главный тренер «Орхус»: Поульсен Й.
Комментарии 0
…