Футбольная звезда Лионель Месси попросил ChatGPT выбрать шахматный дебют, подходящий под его стиль игры. Искусственный интеллект порекомендовал ему дебют с неожиданным названием — «Гоат Хорнс» (Козьи рога).

Этот метод начала партии направлен на то, чтобы удивить соперника необычными ходами и создать непредвиденные ситуации. Главная цель — заставить противника отклониться от привычной стратегии и принимать сложные решения.

Интересно, что английская аббревиатура «ГОАТ» означает «величайший всех времен» (Греатест Оф Алл Тиме). Эта фраза часто применяется и по отношению к Месси.

Таким образом, название выбранного ChatGPT дебюта совпало со знаменитым прозвищем футбольной звезды.