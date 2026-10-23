Месси попросил у ChatGPT шахматный совет: что порекомендовал искусственный интеллект?
Футбольная звезда Лионель Месси попросил ChatGPT выбрать шахматный дебют, подходящий под его стиль игры. Искусственный интеллект порекомендовал ему дебют с неожиданным названием — «Гоат Хорнс» (Козьи рога).
Этот метод начала партии направлен на то, чтобы удивить соперника необычными ходами и создать непредвиденные ситуации. Главная цель — заставить противника отклониться от привычной стратегии и принимать сложные решения.
Интересно, что английская аббревиатура «ГОАТ» означает «величайший всех времен» (Греатест Оф Алл Тиме). Эта фраза часто применяется и по отношению к Месси.
Таким образом, название выбранного ChatGPT дебюта совпало со знаменитым прозвищем футбольной звезды.
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