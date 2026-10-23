Севила Худойберганова встретила 23-летие: близкие подготовили для нее незабываемый сюрприз (видео)
Актриса Севила Худойберганова 22 октября встретила свое 23-летие. Она разместила на своей странице в Instagram видео с празднования дня рождения, поделившись с поклонниками радостными моменты.
На видео запечатлено, как мама актрисы и ее избранник подготовили для нее неожиданный сюрприз. В честь дня рождения Севиле преподнесли букеты цветов различной формы, воздушные шары с ее именем и возрастом, подарки от различных брендов, а также праздничный торт. Кроме того, праздник продолжился на еще более высокой ноте благодаря фейерверку.
Кадры с радостного дня актрисы привлекли внимание поклонников. В комментариях множество пользователей поздравляют Севилю с днем рождения, направляя ей искренние пожелания.
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