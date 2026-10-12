Узбекистанские таэквондисты поднялись на пьедестал престижного Гран-при Г6
В столице Франции Париже на арене «Палаис дес спортс Маркел Кердан» завершился престижный турнир из серии Гран-при по таэквоندي ВТ категории Г6. В 3-дневных состязаниях, где боролись лучшие спортсмены мира, представители национальной сборной Узбекистана выступили успешно, пополнив копилку нашей страны 2 серебряными и 1 бронзовой медалями.
Эти победы позволили узбекским таэквондистам укрепить свой победный путь с континентального уровня на глобальную арену и заработать важные очки в мировом рейтинге.
Упорная борьба в финалах: Обладатели серебряных медалей
Лидеры сборной прошли достойный путь до решающих поединков:
Матвеящие награды Нажмиддина Касимходжиева: 22-летний Нажмиддин Касимходжиев, являющийся чемпионом мира, поднялся на пьедестал почёта на втором Гран-при в текущем году. Завоевав бронзу на этапе в Риме в июне, наш спортсмен на этот раз дошел до финала и удостоился серебряной медали;
Результативная серия Жасурбека Жайсунова: Жасурбек Жайсунов, недавно завоевавший золотую медаль на Азиатских играх, продемонстрировал высокое мастерство и в Париже. В финале он на равных боролся с действующим чемпионом мира, бразильцем Энрике Маркесом, завоевал серебряную медаль соревнований и значительно улучшил свой рейтинг.
Бронза в женских состязаниях и командный результат
В острой конкуренции среди женщин наша сборная также не осталась без наград:
Награда от Озоды Собиржоновой: Выступившая на даянге в весовой категории до 67 кг Озода Собиржонова после успешного выступления на Азиатских играх завоевала бронзовую медаль и в условиях жесткой конкуренции в Париже;
Общий итог подопечных Павла Хана: Команда Узбекистана под руководством тренера Павла Хана завершила парижский турнир с 3 медалями. Для информации, в последний раз наша сборная завоевывала 1 золотую медаль на Гран-при Парижа в 2023 году.
Эти соревнования во Франции еще раз доказали, что наша национальная сборная занимает прочное место в элите мирового таэквондо.
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