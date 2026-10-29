Триллер с пенальти: «Ливерпуль» выбил «Челси» из кубка в драматичном поединке

·18·Спорт
Триллер с пенальти: «Ливерпуль» выбил «Челси» из кубка в драматичном поединке

В центральном матче 1/8 финала Кубка английской лиги болельщики стали свидетелями настоящей классической драмы английского футбола. «Ливерпуль», принимавший на легендарном стадионе «Энфилд» лондонский «Челси», в напряженной и бескомпромиссной борьбе вырвал путевку в следующий этап.

Судьба встречи, основное время которой завершилось вничью 1:1, решилась в нервной серии пенальти, превратившейся в футбольную лотерею. Продемонстрировав хладнокровие в этой битве нервов, мерсисайдцы победили со счетом 6:5 и вышли в четвертьфинал.

Дуэль быстрых пенальти в первом тайме

С первых минут встреча проходила в высоком темпе, с тактической осторожностью и обилием фолов:

  • Точный удар Роджерса: на 40-й минуте «Челси» провел опасную атаку и заработал пенальти в штрафной площади соперника. Подошедший к мячу Роджерс хладнокровно реализовал 11-метровый удар, выведя «синих» вперед (0:1);

  • Быстрый ответ Гакпо: после пропущенного гола «Ливерпуль» немедленно бросился в атаку. Спустя всего три минуты — на 43-й минуте — пенальти был назначен уже в ворота лондонцев. Нидерландский форвард Коди Гакпо не упустил свой шанс и восстановил равновесие (1:1);

  • Звездные замены во втором тайме: во второй 45-минутке тренерские штабы бросили в бой основные силы. В составе «Ливерпуля» со скамейки запасных вышли такие лидеры, как Флориан Вирц, Брэдли Баркола, Алексис Мак Аллистер и Александер Исак, однако защитники и вратари действовали надежно, не позволив изменить счет.

Нервная серия пенальти и победа «красных»

Согласно регламенту, после завершения основного времени победитель определялся непосредственно в серии пенальти:

  • Интрига на «Энфилде»: удары, исполненные игроками обеих команд, держали болельщиков в напряжении до последних минут;

  • Триумф со счетом 6:5: в драматичной точке, где проверялись мастерство вратарей и хладнокровие футболистов, «Ливерпуль» одержал верх со счетом 6:5 и выбил принципиального соперника из турнира.

Протокольные данные

Кубок английской лиги. 1/8 финала

«Ливерпуль» — «Челси» 1:1 (серия пенальти: 6:5)

  • Голы: Гакпо (43, пен.) — Роджерс (40, пен.);

  • Состав «Ливерпуля»: Мамардашвили, Гомес, ван Дейк (Джак, 72), Цимикас, Араухо, Гравенберх, Ньони (Мак Аллистер, 81), Гакпо, Макконнелл (Вирц, 59), Кумас (Баркола, 58), Нгуома (Исак, 82);

  • Состав «Челси»: Пендерс, Ачимпонг, Фофана, Лакруа (Колвилл, 45+1), Гюсто (Палестра, 69), Кайседо (Барко, 69), Лавия, Хендерсон, Нету, Роджерс, Уэлбек;

  • Предупреждения: Кумас (11), Макконнелл (21) — Ачимпонг (50), Лавия (73).

«Ливерпуль» успешно преодолел барьер в лице сильного соперника, сделал еще один важный шаг к трофею и продолжает свою беспроигрышную серию в кубковых матчах на домашней арене.

Кубок английской лигиЛиверпульЧелсиКоди Гакпо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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