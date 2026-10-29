4 гола на «Этихаде» и нервная серия: «Манчестер Сити» с трудом преодолел барьер «Брайтона»

·60·Спорт
4 гола на «Этихаде» и нервная серия: «Манчестер Сити» с трудом преодолел барьер «Брайтона»

В 1/8 финала Кубка английской лиги болельщики стали свидетелями по-настоящему результативного и драматичного противостояния. «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы принял на своем поле «Брайтон» и вырвал победу в бескомпромиссном матче.

Судьба встречи, основное время которой завершилось боевой ничьей 2:2, решилась в нервной серии пенальти. В лотерее «горожане» проявили мастерство, одержав победу со счетом 4:3 и завоевав путевку в четвертьфинал.

Дождь из голов на «Этихаде»: основные события матча

С первых минут встреча проходила в открытой борьбе с острыми контратаками:

  • Быстрый гол «Брайтона»: на 30-й минуте игрок гостей Ялкуе открыл счет, воспользовавшись брешью в обороне «Сити» (0:1);

  • Ответ Ковачича: на 40-й минуте опытный Матео Ковачич восстановил равновесие, отправив команды на перерыв при ничейном счете (1:1);

  • Давление во втором тайме: с началом второй половины встречи, на 47-й минуте, нападающий «чаек» Рюттер вновь вывел «Брайтон» вперед (1:2);

  • Спасительный гол Рейса: не сдавшиеся «горожане» на 72-й минуте сравняли счет благодаря точному удару Рейса (2:2).

Выход Хусанова и победа в лотерее

Одним из самых примечательных моментов матча для узбекских футбольных болельщиков стало появление на поле нашего защитника:

  • Хусанов в центре обороны: на 76-й минуте тренерский штаб выпустил нашего соотечественника Абдукодира Хусанова вместо Рико Льюиса. Оставшееся время защитник действовал уверенно, отражая атаки соперника;

  • Геройство в серии пенальти: после завершения основного времени победитель определился в серии 11-метровых. Футболисты и вратарь «Сити» проявили хладнокровие, оформив победу со счетом 4:3.

Протокольные данные

Кубок английской лиги. 1/8 финала

«Манчестер Сити» — «Брайтон» 2:2 (серия пенальти: 4:3)

  • Голы: Ковачич (40), Рейс (72) — Ялкуе (30), Рюттер (47);

  • Состав «Манчестер Сити»: Рульи, Льюис (Абдукодир Хусанов, 76), Рейс, О'Райли (Фернандес, 87), Буадди (Аит-Нури, 46), Гехи, Фоден, Шерки, Ковачич, Аллан (Доку, 61), Самба (Макейдо, 46);

  • Предупреждения: Буадди (32) — Свобода (11), Виффер (90+1), Данк (90+2).

«Манчестер Сити» успешно преодолел сложное испытание и продолжает борьбу за Кубок лиги, а участие Хусанова в этом матче свидетельствует о том, что его позиции в команде укрепляются.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиБрайтонКубок английской лиги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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