Сенсационное поражение «Ювентуса» и крупная победа «Наполи»: результаты 9-го тура Серии А

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Сенсационное поражение «Ювентуса» и крупная победа «Наполи»: результаты 9-го тура Серии А

В 9-м туре чемпионата Италии были зафиксированы неожиданные и результативные исходы матчей с участием лидеров. Туринский «Ювентус» в выездном поединке против «Дженоа» сенсационно уступил со счетом 0:2, потеряв важные очки.

В то же время неаполитанский «Наполи» на выезде разгромил «Монцу», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча и одержав уверенную победу со счетом 4:1, тем самым продолжив свое восхождение в верхней части турнирной таблицы.

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Туринцы в выездном матче не смогли справиться с активным прессингом и быстрыми атаками соперника:

  • Быстрый гол Эхизибуэ: на 12-й минуте игрок хозяев Эхизибуэ открыл счет, застав врасплох оборону «Ювентуса» (1:0);

  • Преимущество Бальданци: на 28-й минуте Бальданци удвоил преимущество, сделав счет 2:0 и усложнив положение туринцев;

  • Замены во втором тайме не помогли: после перерыва туринцы провели ряд замен и усилили давление, однако так и не смогли пробить плотную оборону «Дженоа». После 9-го тура «Ювентус» с 14 очками остался на 8-й строчке.

Атакующее шоу «Наполи»: четыре разных бомбардира

Выездной матч против «Монцы» прошел под полным контролем неаполитанцев:

  • Хёйлунн открыл счет: уже на 10-й минуте встречи Расмус Хёйлунн вывел «Наполи» вперед (0:1);

  • Краткий ответ «Монцы»: на 43-й минуте Варела восстановил равновесие, отправив команды на перерыв при счете 1:1;

  • Голевой дождь во втором тайме: после перерыва клуб из Неаполя полностью завладел инициативой: Маттео Политано (48), Марин (62) и вышедший на замену Кевин Де Брюйне (67) забили по мячу, установив окончательный счет 1:4;

  • Положение в таблице: после этой крупной победы «Наполи» набрал 14 очков и по разнице мячей поднялся на 7-е место.

Официальные протокольные данные

Итальянская Серия А. 9-й тур

«Дженоа» — «Ювентус» 2:0

  • Голы: Эхизибуэ (12), Бальданци (28);

  • Состав «Дженоа»: Бейло, Эстигор, Маркандалли, Васкес, Эхизибуэ (Майхтри, 69), Френдруп, Аморин (Виаф, 82), Бальданци (Мессиас, 69), Витинья, Эллертссон (Митай, 41), Осмаич (Коломбо, 82);

  • Состав «Ювентуса»: Викарио, Гатти (Вольтемаде, 46), Бремер, Лукуми, Луис Дуглас (Копмейнерс, 77), Камбьязо (Кабаль, 59), Калулу, Сарр (Бога, 59), Коло Муани, Маккенни, Алайбегович (Жегрова, 46).

«Монца» — «Наполи» 1:4

  • Голы: Варела (43) — Хёйлунн (10), Политано (48), Марин (62), Де Брюйне (67);

  • Состав «Монцы»: Тернквист, Луккези (Антов, 74), Биринделли, Гогличидзе, Бакун, Фоэ, Коломбо, Мангас, Нгондж (Кольпани, 60), Варела, Робинсон (Себальос, 69);

  • Состав «Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани (Марьянуччи, 46), Марин, Оливера, Лоботка, Ангисса (Де Брюйне, 63), Мактоминей, Политано (Вергара, 63), Хёйлунн (Лукка, 81), Ланг.

Матчи 9-го тура в очередной раз подтвердили, что борьба за чемпионство и путевки в еврокубки в чемпионате Италии будет как никогда острой.

Серия А ИталииЮвентусНаполиДженоа
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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