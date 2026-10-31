В одном из центральных матчей 9-го тура Английской Премьер-лиги был зафиксирован по-настоящему неожиданный результат: клуб «Манчестер Сити», вышедший на поле с намерением укрепить лидерство на домашнем стадионе, уступил «Брайтону» с минимальным счетом 0:1 на «Этихаде».

Для узбекских болельщиков особую значимость имеет тот факт, что защитник нашей сборной Абдукодир Хусанов провел на поле все 90 минут в составе «горожан», отыграв матч с первых минут до финального свистка арбитра.

Хроника игры: решающий удар на 11-й минуте

Судьба встречи была решена благодаря единственному моменту в дебюте матча:

Быстрый гол (11-я минута): Футболисты «Брайтона» с первых минут организовали агрессивный прессинг и провели стремительную атаку — Ясин Аяри точным ударом поразил ворота, которые защищал Джанлуиджи Доннарумма (0:1);

Безответное давление «Сити»: После пропущенного мяча подопечные Энцо Марески всей командой бросились в атаку, однако ворота Барта Вербрюггена и надежная оборона «Брайтона» не позволили сопернику сравнять счет;

Второе поражение команды Марески подряд: «Манчестер Сити» во внутреннем чемпионате проиграл второй матч подряд.

Ситуация в турнирной таблице

Сенсационная победа еще больше обострила конкуренцию в первой тройке:

«Манчестер Сити» пока на вершине: Несмотря на поражение, «горожане» с 21 очком сохраняют 1-ю строчку таблицы, однако отрыв от преследователей сократился до минимума;

«Брайтон» вошел в тройку лидеров: Гости, вернувшиеся с выезда с ценными 3 очками, довели количество своих баллов до 19 и поднялись на 3-е место в турнирной таблице АПЛ.

Протокол и составы

АПЛ. 9-й тур

«Манчестер Сити» — «Брайтон» 0:1

Гол: Ясин Аяри (11).

Составы: