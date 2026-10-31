Бенефис Эстевао: Хаби Алонсо высоко оценил новую звезду «Челси»

В центральном матче Английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0, оформив важную победу. Эта встреча в Лондоне стала настоящим бенефисом для молодого атакующего полузащитника «аристократов» Эстевао — бразильский талант впервые в текущем сезоне АПЛ вышел в стартовом составе.

После матча главный тренер «Челси» Хаби Алонсо в интервью авторитетному изданию Sky Sports с воодушевлением высказался об игре юной звезды, тактическом плане, стоявшем за его включением в старт, и потенциале бразильского вундеркинда.

«Он знал, что выйдет в старте»: критический план Алонсо

Хаби Алонсо раскрыл, что его неожиданное решение при выборе состава не было случайностью, а являлось заранее подготовленным планом:

«Обычно я держу информацию о составе в секрете до игры и не разглашаю её. Но сразу после матча против «Тоттенхэма» мы лично поговорили с Эстевао — он уже тогда знал, что выйдет с первых минут против «Манчестер Юнайтед». Он ответил на это доверие на высочайшем уровне и на деле доказал, что заслуживает больше игрового времени. Он был полностью готов к такому большому матчу. Любой тренер ждет от своего футболиста именно такой реакции. Поэтому я искренне рад за него».

Связь с болельщиками и борьба до изнеможения

Испанский специалист особо отметил связь, которую Эстевао установил с трибунами «Стэмфорд Бридж», и его самоотдачу на поле:

Свобода на поле: «Эстевао не просто играл, он по-настоящему наслаждался футболом и смог наладить отличный контакт с болельщиками», — добавил Алонсо;

Действия на пределе сил: «Он был очень близок к тому, чтобы открыть счет, выкладывался до самого конца встречи и покинул поле совершенно изможденным. Это был один из самых запоминающихся дней в его карьере»;

Причина тактического выбора: «Почему именно против «МЮ»? У меня был очень четкий план. Я был твердо уверен, что Эстевао принесет команде большую пользу в этой игре, и он продемонстрировал свой потенциал, постоянно создавая серьезную угрозу для обороны соперника».

«Манчестер Юнайтед», спасенный офсайдом: два отмененных гола

Активность Эстевао в этом матче стала настоящей головной болью для защитников манкунианцев. По ходу встречи бразильский вундеркинд дважды сумел поразить ворота соперника, однако в обоих случаях судейская бригада фиксировала офсайд и отменяла голы.

Тем не менее, уверенная победа со счетом 2:0 и яркий дебют молодого полузащитника выводят поход подопечных Хаби Алонсо в чемпионской гонке на новый уровень.