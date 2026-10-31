Челси — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляция

·6·Спорт
Челси — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Челси — Манчестер Юнайтед. Начало матча: 31 октября, 17:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Челси»: 39. Пендерс М., 34. Ачимпонг Дж., 25. Кайседо М. (капитан), 6. Колвилл Л., 41. Эстевао, 3. Фофана У., 45. Лавия Р., 7. Нету П., 2. Палестра М., 10. Палмер К., 17. Роджерс М.

Запасные «Челси»: 4. Барко В., 29. Чаваррия П., 22. Эмега Э., 27. Гюсто М., 32. Николл-Джазули М., 23. Кенда Дж., 28. Шарман-Лоу Т., 37. Субулойе О., 18. Уэлбек Д.

Главный тренер «Челси»: Алонсо Х.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: 1. Ламменс С., 17. Андрей Сантос, 20. Балеба К., 10. Кунья М., 2. Далот Д., 16. Диалло А., 8. Фернандеш Б. (капитан), 5. Магуайр Г., 6. Мартинес Л., 19. Мбемо Б., 15. Йоро Л.

Запасные «Манчестер Юнайтед»: 12. Дарлоу К., 4. де Лигт М., 26. Хевен А., 31. Лейси Ш., 37. Майну К., 3. Мазрауи Н., 7. Маунт М., 18. Тилеманс Ю., 11. Зиркзее Дж.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Каррик М.

ЧелсиМанчестер ЮнайтедАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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