В очередном туре Английской Премьер-лиги лидер чемпионата «Манчестер Сити» потерпел неожиданное поражение на глазах у своих болельщиков. Подопечные Энцо Марески уступили «Брайтону» на стадионе «Этихад» со счетом 0:1, потеряв очки во втором туре подряд.

Единственный и решающий мяч в матче был забит Ясином Аяри после грубой ошибки правого защитника хозяев Матеуша Нунеша. Защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, отыгравший за «горожан» все 90 минут, в самые последние минуты встречи нанес мощный и точный удар, заставив голкипера соперника Барта Вербрюггена совершить настоящий сейв, однако сравнять счет не удалось.

После завершения матча эксперты авторитетного портала китйкстра.ко.ук, специализирующегося на освещении деятельности «Манчестер Сити», оценили индивидуальные действия членов команды по 10-балльной системе.

Абдукодир Хусанов — 5/10: Новая тактическая задача и давление соперника

Английские аналитики дали следующую оценку игре молодого узбекского защитника в этом матче:

«Хусанов по ходу встречи несколько раз был вынужден покидать свою позицию. Нападающие «Брайтона» оказывали на него гораздо более серьезное сопротивление и активное давление, чем обычно. Гости старались воспользоваться тем, что Хусанов все еще адаптируется к гибридной позиции между функциями правого защитника и центрального защитника».

Оценки линии защиты и полузащиты

Джанлуиджи Доннарумма (6/10): В эпизоде с пропущенным голом претензий к нему нет. Хотя он хорошо действовал ногами, во втором тайме из-за ошибочного паса был близок к тому, чтобы подарить сопернику второй гол;

Матеуш Нунеш (5/10): Совершил ошибку, приведшую к единственному голу, и не смог исправить свою оплошность. Единственный положительный момент — бегал до конца, не сдаваясь;

Рубен Диаш (5,5/10): Хотя он не является главным виновником поражения, организовать оборону должным образом не смог;

Йошко Гвардиол (6/10): Был активен в атаке, однако наблюдались недопонимания с Доку, и он должен взять на себя ответственность за фланг, с которого пришел гол;

Аюб Буадди (6/10): Столкнулся с давлением физически мощной полузащиты соперника. Несмотря на хорошую технику, этот матч станет для него большим уроком;

Эллиот Андерсон (6/10): Провел тяжелый матч. Хотя во втором тайме немного оживился, справиться с крепким центром «Брайтона» не смог;

Энцо Фернандес (6/10): Отдал несколько красивых передач, но итогового полезного результата не добился. Эксперты отметили, что трудно понять, почему он каждую неделю попадает в состав.

Линия атаки и вышедшие на замену

Илиман Ндиайе (6,5/10): Стал самым активным игроком «Сити» в атаке. Постоянно создавал угрозу своими быстрыми рейдами и дриблингом, не хватило только голевого удара;

Эрлинг Холанд (6/10): Неудачный день. Не успел Холанд что-либо предпринять, как капитан соперника Льюис Данк полностью его закрыл;

Жереми Доку (5,5/10): Коэффициент полезного действия был очень низким;

Раян Шерки (6,5/10): Выйдя на замену, оживил игру. Хотя он создал отличные моменты для Фернандеса и Нунеша, партнеры по команде не смогли ими воспользоваться;

Нико О'Райли (6/10): Оказал положительное влияние на темп игры, но в завершающих действиях эффективности не было.

После второго поражения подряд тренерскому штабу «Манчестер Сити» необходимо срочно устранить проблемы в защите и полузащите, так как команду впереди ждет важный выездной матч в Лиге чемпионов.