Узбекские велогонщики завоевали 2 медали на международном турнире в Астане

·51·Спорт
Узбекские велогонщики завоевали 2 медали на международном турнире в Астане

Члены национальной сборной Узбекистана успешно выступают на международных рейтинговых соревнованиях по велоспорту на треке «Астана Опен Сериес», которые проходят в столице Казахстана — городе Астане. Наши велогонщицы, защищающие честь страны на треке, где соревнуются сильнейшие спортсмены мира, продемонстрировали высокую волю и мастерство, принеся в копилку сборной 2 медали.

Особенно напряженная борьба в дисциплине мэдисон показала зрителям настоящий спортивный характер.

Драма в мэдисоне: падение, восстановление и бронзовая медаль

Тандем Самиры Исмоиловой и Асаль Ризаевой, защищавший честь Узбекистана в парной гонке (мэдисон), с самого начала продемонстрировал свое преимущество:

  • Лидерство в гонке: узбекский дуэт на протяжении долгого времени удерживал лидерство в ходе интенсивной гонки на треке;

  • Драматический момент: в решающий момент, когда до финиша оставалось всего 2 круга, Асаль Ризаева неожиданно упала;

  • Героический финиш: несмотря на сильный удар, юная спортсменка сразу поднялась, продолжила гонку до конца и благодаря своим волевым действиям пара заняла 3-ю ступень пьедестала почета, завоевав бронзовую медаль.

Серебро Самиры Исмоиловой: групповая гонка по очкам

Одна из лидеров нашей команды Самира Исмоилова также показала высокий результат в индивидуальной программе:

  • Вторая ступень: в групповой гонке по очкам Самира оказала достойное сопротивление опытным соперницам и завоевала серебряную медаль соревнований;

  • В четверке сильнейших: Асаль Ризаева, также активно участвовавшая в этом направлении, боролась до финиша и в итоге заняла 4-е место.

Эти результаты, достигнутые на велотреке в Астане, принесли нашим спортсменкам важные рейтинговые очки перед предстоящими крупными соревнованиями.

Astana Open SeriesСамира ИсмоиловаАсаль РизаеваВелоспорт
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

3 медали в Будапеште: узбекские велогонщики блеснули3 медали в Будапеште: узбекские велогонщики блеснули13 августа 17:42Старт Нагои-2026: Казахстан завоевал 4 золота, а Узбекистан — первую медаль в каратэСтарт Нагои-2026: Казахстан завоевал 4 золота, а Узбекистан — первую медаль в каратэ21 сентября 08:08Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)29 июля 23:13Узбекские всадники завоевали 8 медалей в АстанеУзбекские всадники завоевали 8 медалей в Астане1 июня 07:20Узбекские велогонщики завоевали три медали в АстанеУзбекские велогонщики завоевали три медали в Астане20 мая 00:05Айнтрахт Франкфурт — Гамбург: составы и текстовая трансляцияАйнтрахт Франкфурт — Гамбург: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:45
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»