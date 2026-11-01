Узбекские велогонщики завоевали 2 медали на международном турнире в Астане

Члены национальной сборной Узбекистана успешно выступают на международных рейтинговых соревнованиях по велоспорту на треке «Астана Опен Сериес», которые проходят в столице Казахстана — городе Астане. Наши велогонщицы, защищающие честь страны на треке, где соревнуются сильнейшие спортсмены мира, продемонстрировали высокую волю и мастерство, принеся в копилку сборной 2 медали.

Особенно напряженная борьба в дисциплине мэдисон показала зрителям настоящий спортивный характер.

Драма в мэдисоне: падение, восстановление и бронзовая медаль

Тандем Самиры Исмоиловой и Асаль Ризаевой, защищавший честь Узбекистана в парной гонке (мэдисон), с самого начала продемонстрировал свое преимущество:

Лидерство в гонке: узбекский дуэт на протяжении долгого времени удерживал лидерство в ходе интенсивной гонки на треке;

Драматический момент: в решающий момент, когда до финиша оставалось всего 2 круга, Асаль Ризаева неожиданно упала;

Героический финиш: несмотря на сильный удар, юная спортсменка сразу поднялась, продолжила гонку до конца и благодаря своим волевым действиям пара заняла 3-ю ступень пьедестала почета, завоевав бронзовую медаль.

Серебро Самиры Исмоиловой: групповая гонка по очкам

Одна из лидеров нашей команды Самира Исмоилова также показала высокий результат в индивидуальной программе:

Вторая ступень: в групповой гонке по очкам Самира оказала достойное сопротивление опытным соперницам и завоевала серебряную медаль соревнований;

В четверке сильнейших: Асаль Ризаева, также активно участвовавшая в этом направлении, боролась до финиша и в итоге заняла 4-е место.

Эти результаты, достигнутые на велотреке в Астане, принесли нашим спортсменкам важные рейтинговые очки перед предстоящими крупными соревнованиями.