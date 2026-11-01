Голевое шоу Шомуродова и Файзуллаева: «Истанбул Башакшехир» победил со счетом 5:2 (видео)

·115·Спорт
Голевое шоу Шомуродова и Файзуллаева: «Истанбул Башакшехир» победил со счетом 5:2 (видео)

Матч, прошедший в рамках 10-го тура турецкой Суперлиги, стал настоящим праздником для узбекистанских любителей футбола. Клуб «Истанбул Башакшехир», принимавший на своем поле «Самсунспор», одержал крупную и уверенную победу со счетом 5:2.

В этом результативном поединке два лидера национальной сборной Узбекистана — Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев — поразили ворота соперника, внеся огромный вклад в победу своей команды.

Успех узбекского дуэта и хронология матча

Встреча началась при полном атакующем преимуществе хозяев и была богата на голы:

  • Быстрый гол Шомуродова (10-я минута): Уже на 10-й минуте игры опытный нападающий Эльдор Шомуродов продемонстрировал свое мастерство и открыл счет — 1:0;

  • Преимущество в первом тайме: На 25-й минуте Андреас Сков Ольсен, а на 41-й минуте Байрам точно поразили ворота соперника, закрепив преимущество хозяев еще до перерыва;

  • Гол защитника (75-я минута): Во втором тайме Ба забил четвертый мяч своей команды, сделав счет еще более крупным;

  • Победный аккорд Файзуллаева (90+1-я минута): Вышедший на замену на 78-й минуте Аббосбек Файзуллаев на 90+1-й добавленной арбитром минуте забил пятый гол в ворота соперника, поставив финальную точку в матче.

  • В составе гостей голами отметились Кулибали (22') и Тавшан (84').

Ситуация в турнирной таблице

Эта победа принесла «Истанбул Башакшехиру» важные три очка:

  • «Истанбул Башакшехир»: Увеличил количество своих очков до 14 и поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы;

  • «Самсунспор»: Потерпев тяжелое поражение, гости остались в опасной зоне — на 17-м месте с 4 очками.

Протокол матча:

  • Чемпионат Турции. 10-й тур

  • «Истанбул Башакшехир» — «Самсунспор» 5:2

  • Голы: Эльдор Шомуродов 10, Кулибали (22'), Андреас Сков Ольсен 25, Байрам 41, Ба 75, Тавшан (84'), Аббосбек Файзуллаев 90+1.

Состав «Истанбул Башакшехира»:

Мухаммед, Карбоуник, Эмин, Ба, Саба, Калузински, Камнэ, Брнич (Файзуллаев, 78), Ольсен (Сари, 78), Шомуродов (Вишча, 83), Зельке (Йылдырым, 67).

Эльдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевИстанбул БашакшехирТурецкая Суперлига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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