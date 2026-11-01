Неожиданное шоу: Махмуд Мурадов победил 6 соперников одновременно (видео)

В мире смешанных единоборств состоялся редкий и вызвавший большой резонанс поединок. Известный узбекский боец, бывший представитель UFC Махмуд Мурадов, вышел в октагон против 6 соперников подряд за один вечер и показал феноменальный результат.

В ходе боя Мурадов по очереди досрочно победил всех 6 оппонентов, еще раз продемонстрировав свое высокое профессиональное мастерство.

Хронология 6 столкновений в октагоне: Победа шаг за шагом

На видеозаписях четко запечатлен каждый решающий этап боя и последовательное поражение соперников:

1-й соперник (32-я секунда): Уверенный старт и первый нокаут. Спустя всего полминуты после начала поединка Мурадов точным и резким ударом уложил соперника на настил, оформив первую досрочную победу.

2-й соперник: Мощное давление в партере (Грунд анд Пунд). В борьбе против следующего соперника Мурадов занял доминирующую позицию и обрушил сверху серию мощных ударов, оставив оппонента без защиты.

3-й соперник (58-я секунда): Атака у сетки октагона. Третий боец был прижат к краю октагона и под градом тяжелых ударов был вынужден прекратить сопротивление.

4-й соперник (1 минута 17 секунд): Полный контроль и капитуляция. В столкновении с четвертым соперником также было продемонстрировано абсолютное преимущество в партере, и судья принял решение остановить бой.

5-й соперник (2 минуты 04 секунды): Очередной бой, завершившийся досрочно. Нейтрализовав любую попытку атаки со стороны соперника, Мурадов серией ударов вывел из строя и пятого бойца досрочно.

6-й соперник (2 минуты 44 секунды): Вмешательство судьи и финальная точка. После того как последний соперник был повален на настил, рефери вмешался после продолжительных ударов Мурадова, остановил бой и зафиксировал шестую победу за вечер.

Заслуженный триумф и признание соперников

После того как все 6 соперников были повержены один за другим, главный судья поднял руку Махмуда Мурадова как абсолютного победителя. Представители проигравшей команды «Те Котларс» также, стоя в центре октагона, признали явное превосходство узбекского спортсмена в силе и мастерстве.

Эта победа еще раз доказала, что там, где объединяются профессиональное мастерство, тактика и выносливость, сопротивление даже нескольких соперников оказывается бесполезным.