Кто новый лидер узbekistanского шахматного спорта? Признание Нодирбека Абдусатторова в центре обсуждения

Узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов высказался о потенциале своего соотечественника Жавохира Синдарова и его последних успехах. По его словам, Синдаров по своему таланту достоин стоять в одном ряду с величайшими шахматистами в истории.

"Мы хорошо знаем его потенциал. Жавохир чрезвычайно талантлив, даже талантливее меня. До 2021–2022 годов он не уделял шахматам так много времени, занимался и другими делами.

Думаю, он входит в пятерку самых талантливых шахматистов в истории. Наряду с Каспаровым и другими великими шахматистами. По таланту он ничуть им не уступает. Просто долгое время он не мог полностью раскрыть свой потенциал и оставался немного в тени", — сказал Абдусатторов.

Гроссмейстер также подчеркнул, что успехи Синдарова стали для него самого большой мотивацией. По его словам, хотя долгое время он был на шаг впереди Жавохира, теперь соотечественник опередил его.

"В 2022 году я первым преодолел отметку рейтинга 2700. До 2025 года я находился в числе сильнейших шахматистов по рейтингу. Но не смог выйти в Турнир претендентов. Сначала мне мешала молодость, а позже — нехватка опыта.

Много лет я был на шаг впереди Жавохира. А теперь он опередил меня и первым добился этого рубежа.

Его серия побед открыла мне второе дыхание. Жавохир показал, что этого можно добиться, проложил путь и повысил мою уверенность в себе. Теперь он впереди, а я иду следом за ним", — отметил Нодирбек Абдусатторов.

Успехи двух гроссмейстеров еще больше повышают авторитет узбекских шахмат на международной арене. По мнению Абдусатторова, достижения Синдарова могут стать большим психологическим толчком не только для него самого, но и для других шахматистов.