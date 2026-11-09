Спарринг с Нодирбеком и секреты интуиции: неожиданные признания Магнуса Карлсена

·41·Спорт
Спарринг с Нодирбеком и секреты интуиции: неожиданные признания Магнуса Карлсена
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  • Чемпион мира Магнус Карлсен сообщил, что спарринги с узбекским гроссмейстером Нодирбеком Абдусатторовым помогли ему избавиться от негативных привычек, приобретенных из-за онлайн-блиц-партий, и восстановить форму.
  • Норвежский шахматист подчеркнул, что тренировки с Абдусатторовым имели важное значение для возвращения к классической концентрации.
  • Он также высоко оценил человеческие качества узбекского спортсмена.

16-кратный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, выступая в благотворительном прямом эфире в поддержку фонда ЮНИСЕФ, подробно рассказал о совместных тренировках с узбекистанским гроссмейстером Нодирбеком Абдусатторовым, шахматной интуиции и своих планах на будущее, сообщает УзЧесс.

Норвежский гроссмейстер отметил, что спарринги с Абдусатторовым помогли ему избавиться от некоторых негативных привычек, сформировавшихся из-за онлайн-блиц-партий, и восстановить свою форму.

«Играя с одним из сильнейших в мире, возвращаешься к реальности»

Карлсен искренне признался, что совместная подготовка с лидером узбекской шахматной школы принесла ему большую пользу:

  • Возвращение к реальности: «Когда играешь за доской с одним из лучших шахматистов мира, ты немного возвращаешься к реальности и начинаешь критически оценивать себя», — сказал шахматист №1;

  • Избавление от вредных привычек интернет-блица: Как объяснил Магнус, большое количество быстрых (блиц) партий в виртуальном пространстве формирует у шахматиста привычки совершать ошибки и проявлять невнимательность. Серьезные тренировки с Абдусатторовым сыграли важную роль в устранении этих недостатков и возвращении к настоящей классической концентрации;

  • Личное отношение: Карлсен также отметил, что не только высокое шахматное мастерство Нодирбека, но и его человеческие качества произвели очень положительное впечатление на его семью, в частности, на его сына.

Формула интуиции и позиционный анализ Карлсена

Во время прямого эфира Магнус раскрыл механизмы принятия решений за доской:

Количество вариантов

Комментарий шахматного короля

Диагноз / Состояние

1 кандидатный ход

Интуитивное видение идеального решения

Полный позиционный контроль и максимальный комфорт

2 или 3 варианта

Необходимость тактических и стратегических расчетов

Нормальное состояние бескомпромиссной борьбы

4 и более вариантов

Отсутствие четкого плана или замешательство

«Означает, что в позиции есть серьезная проблема»

Также Карлсен высказался о Лондонской системе, которая традиционно считается простой в шахматной теории, особо подчеркнув, что этот дебют на самом деле обладает гораздо более богатыми и сложными тактическими пластами, чем предполагалось ранее.

Чемпионат мира в Стамбуле: принял ли решение Карлсен?

Одной из самых важных новостей для болельщиков стал предстоящий чемпионат мира по рапиду и блицу.

Тот факт, что соревнование пройдет в турецком Стамбуле, значительно повысил вероятность его участия в турнире. Тем не менее, Магнус сообщил, что пока не принял окончательного решения на 100 процентов по поводу этой поездки.

Магнус КарлсенНодирбек АбдусатторовШахматыЮНИСЕФ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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