Неожиданное признание Непомнящего: «В матче в Ташкенте фаворит — Узбекистан, а не Россия!»
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- Российский специалист Валерий Непомнящий назвал национальную сборную Узбекистана явным фаворитом в товарищеском матче, который пройдет 12 ноября в Ташкенте.
- Он обосновал свой вывод опытом Узбекистана на чемпионате мира и успешным выступлением футболистов в европейских чемпионатах.
- Также он отметил потери в составе сборной России.
Бывший главный тренер национальной сборной Узбекистана, известный российский специалист Валерий Непомнящий выступил с громким заявлением в преддверии принципиального международного товарищеского матча, который пройдет 12 ноября в Ташкенте. По мнению опытного тренера, в поединке на центральном стадионе «Пахтакор» явным фаворитом является не команда Валерия Карпина, а хозяева поля — национальная сборная Узбекистана.
Три главных фактора фаворитизма: анализ Непомнящего
Валерий Непомнящий обосновал свой вывод не просто словами, а конкретными реалиями сегодняшнего дня:
«Во-первых, Узбекистан получил бесценный опыт, приняв участие в чемпионате мира, который прошел летом. Во-вторых, многие узбекские футболисты успешно выступают в европейских чемпионатах, в том числе в высшем дивизионе России. В-третьих, сборная России не смогла приехать в Ташкент в сильнейшем составе. Поэтому, на мой взгляд, фаворит в этой встрече — именно узбеки. Российским футболистам придется приложить очень много сил, чтобы оказать достойное сопротивление в четверг вечером».
Аспект / Показатель
Национальная сборная Узбекистана
Национальная сборная России
Опыт ЧМ–2026
Впервые в истории участвовала в финальной стадии мундиаля
Отстранена от официальных соревнований, только товарищеские матчи
Европейские легионеры
Хусанов («Манчестер Сити»), Шомуродов, Файзуллаев
Сафонов (ПСЖ), Миранчук, Батраков
Состояние состава
Элдор Шомуродов вернулся в строй, команда сплоченная
Головин травмирован, Соболева и Глушенкова нет
Время очной встречи
12 ноября, четверг — 20:00 (по ташкентскому времени)
Центральный стадион «Пахтакор»
Заключение эксперта
Главный фаворит (признание Непомнящего)
Должен приложить максимум усилий для достойной игры
«Российская футбольная общественность все еще живет старыми взглядами, но нынешний Узбекистан — это современная команда, которая дышала воздухом чемпионата мира и имеет звезд, играющих в сильных лигах».
Наследие мундиаля: «Белые волки» написали историю
Хотя в своем дебюте на чемпионате мира 2026 года Узбекистан не смог выйти из сильной группы (поражения от Колумбии 1:3, Португалии 0:5, ДР Конго 1:3), турнир принес национальной сборной мировую славу:
Аббосбек Файзуллаев стал автором первого исторического гола сборной Узбекистана на мундиалях.
Шедевральный мяч, забитый Элдором Шомуродовым в ворота Конго, был признан одним из двух самых красивых голов всего чемпионата мира.
А Абдукодир Хусанов был включен в список самых быстрых и надежных центральных защитников турнира.
Стартовый свисток, который прозвучит 12 ноября в 20:00 на стадионе «Пахтакор», станет не просто столкновением футбола двух стран, но и настоящим испытательным полигоном для доказательства изменившегося статуса узбекского футбола нового поколения на континенте.
Как вы считаете, является ли сборная Узбекистана главным фаворитом в матче против России, или соперник сможет удивить неожиданной тактикой? Оставляйте свои прогнозы на счет матча в комментариях!
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