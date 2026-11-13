Узбекистан — Россия 2:3: Что сказал Николай Комличенко после матча против Узбекистана?

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Узбекистан — Россия 2:3: Что сказал Николай Комличенко после матча против Узбекистана?
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  • В товарищеском матче на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте сборная России одержала волевую победу над Узбекистаном со счетом 3:2.
  • Нападающий Николай Комличенко, вышедший на замену и оформивший дубль, выразил удовлетворение победой своей команды.
  • Он также подчеркнул необходимость глубокого анализа игры.

Товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте завершился невероятной драмой и волевой победой гостей со счетом 3:2.

Нападающий сборной России Николай Комличенко, вышедший на замену, дважды поразивший ворота соперника и принесший своей команде победу, поделился впечатлениями после игры.

«Удалось максимально помочь команде»

В интервью журналисту Александру Ершову нападающий отметил положительные эмоции от матча, однако подчеркнул необходимость глубокого анализа игры.

«Эмоции у меня скорее положительные. Потому что удалось выйти на замену, максимально помочь команде и добиться нужного результата. Теперь в хорошем настроении отправляемся в Краснодар на следующий матч. Когда побеждаешь, готовиться к следующей встрече всегда легче. Всех поздравляю с победой. Но думаю, что мы очень серьезно проанализируем эту игру», — сказал Комличенко.

Основные аспекты матча

Данные и детали

Герой матча

Николай Комличенко вышел на замену и оформил дубль

Итоговый счет

Узбекистан — Россия 2:3 (волевая победа)

Дальнейшие планы

17 ноября матч против Венесуэлы в Краснодаре

Выводы тренера и команды

Запланирован глубокий анализ игры и работа над ошибками

Следующее испытание — игра с Венесуэлой

После бескомпромиссного поединка в Ташкенте российские футболисты вернулись в расположение команды и приступили к следующему этапу подготовки. Следующий товарищеский матч сборной России состоится 17 ноября в Краснодаре против сборной Венесуэлы.

Как вы считаете, обеспечит ли Николаю Комличенко его активное включение в игру со скамейки запасных и принесенная победа место в основном составе в будущих матчах? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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