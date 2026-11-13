Узбекистан — Россия 2:3: Что сказал Николай Комличенко после матча против Узбекистана?

Товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте завершился невероятной драмой и волевой победой гостей со счетом 3:2.

Нападающий сборной России Николай Комличенко, вышедший на замену, дважды поразивший ворота соперника и принесший своей команде победу, поделился впечатлениями после игры.

«Удалось максимально помочь команде»

В интервью журналисту Александру Ершову нападающий отметил положительные эмоции от матча, однако подчеркнул необходимость глубокого анализа игры.