Поражение от России дорого обошлось: сборная Узбекистана опустилась в рейтинге ФИФА

После драматичного и бескомпромиссного товарищеского матча против сборной России на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте обновился предварительный мировой рейтинг ФИФА. Результат этой встречи напрямую повлиял на рейтинговые очки и позиции обеих команд.

Как изменились показатели сборных Узбекистана и России?

Фабио Каннаваро и его подопечные, как мы знаем, вели в матче с Россией со счетом 2:0, но в итоге уступили — 2:3. Из-за этого поражения наша национальная сборная опустилась в общем онлайн-рейтинге с 59-го на 61-е место:

Узбекистан: в матче против России потерял 3,86 рейтинговых очка , и теперь его общий показатель составляет 1412,75 балла .

Россия: команда под руководством Валерия Карпина добавила в свой актив 3,86 рейтинговых очка. Их общий показатель вырос с 1537,45 до 1541,31 балла.

Тем не менее, россияне остались на 35-й строчке общего рейтинга, отставая всего на 2,49 очка от находящейся на одну позицию выше Швеции.

Сборная Предыдущее место Новое место Рейтинговые очки Изменение Узбекистан 59-е место 61-е место 1412,75 балла -3,86 очка (на 2 позиции вниз) Россия 35-е место 35-е место 1541,31 балла +3,86 очка (позиция сохранена)

Впереди важное испытание против Саудовской Аравии

Напомним, что в матче, состоявшемся 12 ноября, хозяева вели в счете, однако после 70-й минуты гости вырвали волевую победу благодаря голам Николая Комличенко (дубль) и Алексея Миранчука.

Сборная Узбекистана делает необходимые выводы из этого поражения и готовится к следующему товарищескому матчу. Наши представители выйдут на поле против Саудовской Аравии 17 ноября на стадионе «Джассим бин Хамад» в столице Катара — Дохе. Встреча начнется в 20:30 по ташкентскому времени.

Как вы считаете, сможет ли наша национальная сборная восстановить свою игру в предстоящем матче против Саудовской Аравии и избежать потери рейтинговых очков? Оставляйте свое мнение в комментариях!