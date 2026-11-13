Поражение от России дорого обошлось: сборная Узбекистана опустилась в рейтинге ФИФА
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- Поражение от сборной России негативно отразилось на месте Узбекистана в рейтинге ФИФА.
- Из-за поражения со счетом 2:3 подопечные Фабио Каннаваро потеряли 3,86 очка, опустившись с 59-го на 61-е место с общим показателем 1412,75 балла.
- Сборная России под руководством Валерия Карпина набрала 3,86 очков и сохранила 35-е место с общим показателем 1541,31 балла.
После драматичного и бескомпромиссного товарищеского матча против сборной России на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте обновился предварительный мировой рейтинг ФИФА. Результат этой встречи напрямую повлиял на рейтинговые очки и позиции обеих команд.
Как изменились показатели сборных Узбекистана и России?
Фабио Каннаваро и его подопечные, как мы знаем, вели в матче с Россией со счетом 2:0, но в итоге уступили — 2:3. Из-за этого поражения наша национальная сборная опустилась в общем онлайн-рейтинге с 59-го на 61-е место:
Узбекистан: в матче против России потерял 3,86 рейтинговых очка, и теперь его общий показатель составляет 1412,75 балла.
Россия: команда под руководством Валерия Карпина добавила в свой актив 3,86 рейтинговых очка. Их общий показатель вырос с 1537,45 до 1541,31 балла.
Тем не менее, россияне остались на 35-й строчке общего рейтинга, отставая всего на 2,49 очка от находящейся на одну позицию выше Швеции.
Сборная
Предыдущее место
Новое место
Рейтинговые очки
Изменение
Узбекистан
59-е место
61-е место
1412,75 балла
-3,86 очка (на 2 позиции вниз)
Россия
35-е место
35-е место
1541,31 балла
+3,86 очка (позиция сохранена)
Впереди важное испытание против Саудовской Аравии
Напомним, что в матче, состоявшемся 12 ноября, хозяева вели в счете, однако после 70-й минуты гости вырвали волевую победу благодаря голам Николая Комличенко (дубль) и Алексея Миранчука.
Сборная Узбекистана делает необходимые выводы из этого поражения и готовится к следующему товарищескому матчу. Наши представители выйдут на поле против Саудовской Аравии 17 ноября на стадионе «Джассим бин Хамад» в столице Катара — Дохе. Встреча начнется в 20:30 по ташкентскому времени.
Как вы считаете, сможет ли наша национальная сборная восстановить свою игру в предстоящем матче против Саудовской Аравии и избежать потери рейтинговых очков? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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