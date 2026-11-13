Поражение от России дорого обошлось: сборная Узбекистана опустилась в рейтинге ФИФА

1 мин чтения88
Поражение от России дорого обошлось: сборная Узбекистана опустилась в рейтинге ФИФА
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Поражение от сборной России негативно отразилось на месте Узбекистана в рейтинге ФИФА.
  • Из-за поражения со счетом 2:3 подопечные Фабио Каннаваро потеряли 3,86 очка, опустившись с 59-го на 61-е место с общим показателем 1412,75 балла.
  • Сборная России под руководством Валерия Карпина набрала 3,86 очков и сохранила 35-е место с общим показателем 1541,31 балла.

После драматичного и бескомпромиссного товарищеского матча против сборной России на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте обновился предварительный мировой рейтинг ФИФА. Результат этой встречи напрямую повлиял на рейтинговые очки и позиции обеих команд.

Как изменились показатели сборных Узбекистана и России?

Фабио Каннаваро и его подопечные, как мы знаем, вели в матче с Россией со счетом 2:0, но в итоге уступили — 2:3. Из-за этого поражения наша национальная сборная опустилась в общем онлайн-рейтинге с 59-го на 61-е место:

  • Узбекистан: в матче против России потерял 3,86 рейтинговых очка, и теперь его общий показатель составляет 1412,75 балла.

  • Россия: команда под руководством Валерия Карпина добавила в свой актив 3,86 рейтинговых очка. Их общий показатель вырос с 1537,45 до 1541,31 балла.

Тем не менее, россияне остались на 35-й строчке общего рейтинга, отставая всего на 2,49 очка от находящейся на одну позицию выше Швеции.

Сборная

Предыдущее место

Новое место

Рейтинговые очки

Изменение

Узбекистан

59-е место

61-е место

1412,75 балла

-3,86 очка (на 2 позиции вниз)

Россия

35-е место

35-е место

1541,31 балла

+3,86 очка (позиция сохранена)

Впереди важное испытание против Саудовской Аравии

Напомним, что в матче, состоявшемся 12 ноября, хозяева вели в счете, однако после 70-й минуты гости вырвали волевую победу благодаря голам Николая Комличенко (дубль) и Алексея Миранчука.

Сборная Узбекистана делает необходимые выводы из этого поражения и готовится к следующему товарищескому матчу. Наши представители выйдут на поле против Саудовской Аравии 17 ноября на стадионе «Джассим бин Хамад» в столице Катара — Дохе. Встреча начнется в 20:30 по ташкентскому времени.

Как вы считаете, сможет ли наша национальная сборная восстановить свою игру в предстоящем матче против Саудовской Аравии и избежать потери рейтинговых очков? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Спорт