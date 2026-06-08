Роберто Манчини снова возвращается на пост главного тренера сборной Италии

В европейском футболе назревает неожиданная и громкая тренерская ротация. Согласно последним достоверным данным известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, опытный специалист Роберто Манчини очень близок к возвращению на пост главного тренера сборной Италии. По информации источника, переговоры между 61-летним наставником и Федерацией футбола Италии вышли на финальную стадию, и стороны подпишут долгосрочный контракт до 2030 года. Согласно новому соглашению, годовой доход итальянского гения составит 2 миллиона евро.

Это не первый опыт работы опытного тренера у руля «Скуадры Адзурры». Ранее Манчини уже успешно возглавлял национальную команду своей страны с 2018 по 2023 год. Под его руководством итальянцы пережили своеобразный ренессанс, одержав абсолютную победу на чемпионате Европы 2021 года и взойдя на континентальный трон. Однако затем команда столкнулась с кризисом, неожиданно лишившись путевки на чемпионат мира 2022 года в Катаре, что и стало причиной ухода специалиста с должности. Он также успел поработать некоторое время со сборной Саудовской Аравии.

Обращение сборной Италии к старому и надежному наставнику не случайно. В марте этого года, после очередных неудач и провальных матчей в отборочном турнире чемпионата мира, Федерация футбола страны приняла решение уволить бывшего главного тренера Дженнаро Гаттузо. Теперь представители Апеннинского полуострова ставят целью возродить команду под руководством Манчини и восстановить былое величие в период до глобального мундиаля 2030 года.

Следите за новым этапом Роберто Манчини в сборной Италии, ожидаемыми тактическими реформами и самыми свежими горячими новостями европейского футбола вместе с нами на страницах Замин!