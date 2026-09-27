Роберто Манчини заявил о своей непричастности к финансовым обвинениям в адрес Манчестер Сити

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини полностью дистанцировался от ситуации, связанной с финансовыми нарушениями и спорными контрактами в клубе Манчестер Сити, где он работал в свое время. Как сообщает Goal.com, специалист решительно подчеркнул невиновность действующих чемпионов Английской Премьер-лиги, отвергнув выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщает Goal.com.

В преддверии матча Лиги наций против Турции в понедельник на пресс-конференции он ответил на вопросы о втором контракте, заключенном с клубом Аль-Джазира из Объединенных Арабских Эмиратов, по которому ему якобы выплачивали консультационный гонорар в размере 2,03 миллиона евро за всего четыре дня работы в год.

Финансовые проверки и сомнительные контракты

Ранее немецкое издание Дер Спиегел опубликовало расследование о том, что Роберто Манчини получал дополнительный доход через секретные соглашения помимо своей основной зарплаты в Манчестер Сити. 115 обвинений, предъявленных клубу, охватывают девятилетний период, включая четыре года его пребывания на посту главного тренера.

Однако опытный тренер заявил, что эти обвинения не имеют к нему никакого отношения. По его словам, сообщения в прессе и утверждения о втором контракте беспочвенны, и если есть какая-то проблема, то это дело клуба, а не его.

Позиция руководства Манчестер Сити

«Я не верю, что Манчестер Сити виновен, скорее наоборот. Это не та проблема, которая меня беспокоит, и это не новость. Манчестер Сити невиновен, а что касается двойного контракта, то это их проблема, если она вообще существует», – сказал Манчини представителям СМИ.

В то время как Манчини пытается дистанцироваться от этих скандалов, клуб Манчестер Сити продолжает бороться с масштабными обвинениями. Председатель правления Халдун Аль-Мубарак, опубликовав заявление на официальном сайте клуба, сообщил, что команда абсолютно невиновна и не отступит от своей позиции, несмотря на юридические проверки.

Глава клуба подчеркнул, что, несмотря на возросший вокруг шумихи ажиотаж, ничего не изменилось, и команда вместе преодолевала трудности и раньше. Манчестер Сити продолжает юридическую борьбу за сохранение своих спортивных позиций и достижение справедливости по финансовым обвинениям.