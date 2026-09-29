Узбекский шторм в мировых шахматах: Якуббоев и Абдусатторов заняли 1-2 места по росту элитного рейтинга

·5·Спорт
Узбекский шторм в мировых шахматах: Якуббоев и Абдусатторов заняли 1-2 места по росту элитного рейтинга

Сборная Узбекистана, отпраздновавшая историческую победу на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде, также полностью покорила рейтинг «2700 Клуб», считающийся официальной элитой шахматного мира. По итогам турнира наибольший рост ливе-рейтинга среди сильнейших гроссмейстеров планеты зафиксировал именно наш соотечественник Нодирбек Якуббоев — к его личным очкам прибавилось рекордное количество +26,7 пункта Эло, и его общий ливе-рейтинг достиг 2711,7.

Вторым по этому показателю стал лидер нашей сборной Нодирбек Абдусатторов, который, заработав +17,5 Эло, довел свой рейтинг до 2779,5. Еще одна опора нашей сборной Жавохир Синдаров также прочно закрепился в Топ-10 по всему миру (+3,5 Эло и ливе-рейтинг 2781,5). Напомним, что в результате этого триумфа сборная Узбекистан-1 уже во второй раз надела мировую корону на Всемирной шахматной олимпиаде.

«Абсолютный рекорд Якуббоева, взлет Абдусатторов и второе золото Олимпиады»: 5 ключевых точек исторического результата

Самые важные официальные факты об олимпиаде в Самарканде и элитном шахматном рейтинге:

  • Нодирбек Якуббоев на 1-м месте в мире: совершив самый крупный скачок рейтинга среди элитных гроссмейстеров, он записал на свой счет рекордные +26,7 Эло;

  • Уверенный шаг в «2700 Клуб»: общий ливе-рейтинг Якуббоева достиг 2711,7 балла, закрепив его в высшей мировой элите;

  • Нодирбек Абдусатторов на 2-м месте в мире: зафиксировав рост на +17,5 Эло, Нодирбек Абдусатторов с ливе-рейтингом 2779,5 лидирует среди сильнейших на планете;

  • Стабильность от Жавохира Синдарова: Синдаров, добавив +3,5 Эло, довел свой рейтинг до 2781,5 и вошел в десятку сильнейших шахматистов мира;

  • 2-кратное чемпионство Узбекистана: команда Узбекистан-1 оставила позади всех соперников на 46-й Олимпиаде в Самарканде и во второй раз в мире завоевала главный кубок.

Итоги Всемирной олимпиады: сравнение показателей узбекских гроссмейстеров в «2700 Клуб»

Показатели роста ливе-рейтинга и текущего положения среди элитных шахматистов:

Шахматист (Гроссмейстер)

Личный рост в соревновании (Эло)

Текущий показатель ливе-рейтинга

Статус и место в «2700 Клуб»

Нодирбек Якуббоев

+26,7 Эло (1-е место в мире)

2711,7

Автор самого крупного скачка среди элитных гроссмейстеров

Нодирбек Абдусатторов

+17,5 Эло (2-е место в мире)

2779,5

Преследователь мировых королей, второй лучший рост по миру

Жавохир Синдаров

+3,5 Эло

2781,5

Топ-10 мировой элиты, самая стабильная сила сборной

Команда Узбекистан-1

Чемпион 46-й Олимпиады

Сильнейшая шахматная сборная планеты во второй раз в мире

Шахматы и стратегическая экспертиза: почему этот результат показывает наступление эпохи узбекской шахматной школы?

Выводы международных экспертов ФИДЕ, международных гроссмейстеров и спортивных аналитиков:

  • «Яркое выступление Нодирбека Якуббоева и командный баланс»: в то время как большинство соперников концентрировали внимание в основном на Абдусатторове и Синдарове, Якуббоев решил в свою пользу все сложнейшие партии на 2-й и 3-й досках; прибавление к его рейтингу сразу +26,7 очка доказывает, что наша сборная располагает не просто одним лидером, а четырьмя равносильными гроссмейстерами, способными сокрушить любого соперника;

  • «Рубеж 2780 и суперэлита»: тот факт, что и Абдусатторов (2779,5), и Синдаров (2781,5) подошли вплотную к космическому показателю мира в 2800, означает, что у Узбекистана одновременно есть два полноценных претендента на мировое первенство; столь высокий потенциал — редкое явление, которого в настоящее время не наблюдается даже у сборных Индии или США;

  • Второе золото — результат системной политики: после первой победы в Ченнае защита чемпионского титула дома в Самарканде и занятие 1-го и 2-го мест в личных рейтингах официально закрепили за узбекскими шахматами статус нового мирового гегемона.

Как вы думаете, смогут ли Нодирбек Якуббоев, Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров в ближайшем будущем побороться за личное мировое первенство (корону ФИДЕ) и привезти его в нашу страну? Какой стимул, по вашему мнению, придаст развитию нашего национального спорта эта вторая историческая победа, зафиксированная на родине великого предка Амира Темура? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этой грандиозной победы узбекских шахмат со всеми соотечественниками!

Нодирбек ЯкуббоевНодирбек АбдусатторовСамаркандская 46-я Олимпиада2700 Club
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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