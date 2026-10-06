Национальная сборная Узбекистана проиграла Южной Корее на выезде

Национальная сборная Узбекистана в рамках международного товарищеского матча сыграла в гостях против одной из сильнейших команд Азии — сборной Южной Кореи. В напряженном поединке на стадионе «Ёнгин Минеу» в городе Ёнгин хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Противостояние с корейской сборной, усиленной звездами азиатского и мирового футбола, стало для тренерского штаба важным испытанием с точки зрения проверки состава и подготовки к матчам на самом высоком темпе.

Быстрый гол и удар во втором тайме

Встреча началась с активных атак хозяев:

Быстрый гол Сон Хын Мина (7-я минута): Уже на 7-й минуте матча звезда клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин открыл счет и вывел свою команду вперед (1:0);

О Се Хун закрепил преимущество (60-я минута): На 60-й минуте второго тайма нападающий хозяев О Се Хун забил второй мяч в ворота, защищаемые Абдувохидом Нематовым, установив окончательный счет (2:0).

Протокол матча и составы:

Товарищеский матч

Республика Корея – Узбекистан 2:0

Голы: Сон Хын Мин (7), О Се Хун (60).

Место проведения: Ёнгин, стадион «Ёнгин Минеу».

Стартовые составы команд:

Республика Корея: 21. Чо Хён У, 2. Ли Хан Бом, 3. Ким Тхэ Хён, 5. Ким Тхэ Хён, 7. Сон Хын Мин, 10. Ли Джэ Сон, 11. Хван Хи Чхан, 16. Пак Чжин Соп, 19. Ли Кан Ин («ПСЖ»), 20. О Се Хун, 26. Чо Хён Тэк.

Узбекистан: 12. Абдувохид Нематов, 2. Абдукодир Хусанов («Ланс») (Мухаммадрасул Абдумажидов, 83), 4. Бехруз Каримов, 5. Жахонгир Орозов, 6. Акмаль Мозговой (Диёр Холматов, 83), 9. Одил Хамробеков (Хусайн Норчаев, 69), 10. Азиз Ганиев (Шерзод Эсанов, 46), 13. Шерзод Насруллаев (Махмуд Махамаджонов, 69), 14. Элдор Шомуродов, 17. Достон Хамдамов (Азиз Амонов, 46), 22. Аббос Файзуллаев (Азиз Холмуродов, 83).

Предупреждение (желтая карточка): Шерзод Эсанов (Узбекистан, 47).

Тренерский эксперимент и тактические изменения

По ходу игры в составе нашей сборной было проведено множество тактических тестов: