Объявлен состав сборной России на матч против Узбекистана

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин огласил итоговый расширенный состав на ноябрьские международные товарищеские матчи. Россиянам предстоят крайне интересные и важные контрольные встречи: 12 ноября против сборной Узбекистана и 17 ноября против сборной Венесуэлы.

В заявку, представленную Карпиным, вошли 28 футболистов. Среди них не только лидеры РПЛ, но и ключевые легионеры, выступающие в престижных чемпионатах Европы и Америки.

Полный состав: распределение по линиям

Заявка сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско (ЦСКА);

Защитники: Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Андрей Лангович, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Максим Осипенко («Динамо»);

Полузащитники: Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Данил Глебов («Динамо»), Артем Карпукас («Зенит»), Алексей Миронов («Ростов»), Алексей Батраков («Галатасарай», Турция);

Нападающие: Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Николай Комличенко («Локомотив»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Звезды в центре внимания перед матчем в Ташкенте

Естественно, предстоящая встреча вызывает большой интерес у узбекских болельщиков:

Представители европейских грандов: Приезд в Ташкент голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова и лидера «Монако» Александра Головина значительно повышает статус матча;

Легионеры из МЛС и Турции: Алексей Миранчук, выступающий за американскую «Атланту Юнайтед», и игрок турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков также готовы выйти на поле против Узбекистана;

Основная атакующая мощь: Один из самых опасных бомбардиров РПЛ Константин Тюкавин и опытный Николай Комличенко станут серьезным испытанием для защитников нашей национальной сборной.

Матч между сборными Узбекистана и России, который состоится 12 ноября, послужит для обеих сторон важнейшей площадкой для подготовки и проверки сил перед крупными турнирами.