Узбекистан У-23 сыграет против Саудовской Аравии в четвертьфинале

·81·Спорт
Узбекистан У-23 сыграет против Саудовской Аравии в четвертьфинале

На футбольном турнире Азиатских игр борьба достигла своего апогея. В центральном матче последнего тура группы «Д» встретились сборные Республики Корея и Саудовской Аравии в котором корейские футболисты одержали уверенную победу со счетом 2:0 и стали победителями группы. После этого результата официально определились пары четвертьфиналистов: подопечные Равшана Хайдарова, завершившие групповой этап со стопроцентным показателем — 3 победы в 3 матчах, Узбекистан У-23 в борьбе за путевку в полуфинал Саудовской Аравиисразятся с командой. Этот принципиальный четвертьфинальный поединок между двумя мощными футбольными школами континента начнется 25 сентября в 10:00 по ташкентскому времени на стадионе «Мидзухо» в Японии. Победитель этой встречи продолжит борьбу за медали турнира в полуфинале.

Смогут ли узбекские футболисты, не оставившие шансов соперникам на групповом этапе, сломить сопротивление саудовцев, что станет главным тактическим оружием команды Равшана Хайдарова в полуфинале и кто выйдет победителем из тяжелого противостояния на «Мидзухо»?

«Победа Кореи, барьер Саудовской Аравии и битва на Мидзухо»: 5 главных моментов перед матчем

Важные факты и информация перед четвертьфиналом:

  • Лидерство Кореи: Южная Корея победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0 и заняла 1-е место в группе «Д»;

  • Определен соперник Узбекистана: Сборная Саудовской Аравии, занявшая 2-е место в группе, стала соперником Узбекистана У-23 в четвертьфинале;

  • Битва на пороге полуфинала: Победитель этого матча напрямую выходит в полуфинал Азиатских игр;

  • Время матча и стадион: Встреча состоится 25 сентября в 10:00 утра по ташкентскому времени на арене «Мидзухо»;

  • Стопроцентная серия наших представителей: Узбекистан У-23 выиграл все 3 матча в группе и подошел к плей-офф с высокой уверенностью и в отличной форме.

Азиатские игры: подробности четвертьфинала Узбекистан У-23 — Саудовская Аравия У-23

Сравнение организационных и статистических данных о предстоящем матче:

Показатели и параметры

Узбекистан У-23

Саудовская Аравия У-23

Результат в группе

3 матча, 3 победы (100% результат, 9 очков)

2-е место в группе «Д» (поражение от Кореи 0:2)

Стадия турнира

Азиатские игры, четвертьфинал (1/4 финала)

Азиатские игры, четвертьфинал (1/4 финала)

Дата и время матча

25 сентября 2026 года, 10:00 (по ташкентскому времени)

25 сентября 2026 года, 10:00 (по ташкентскому времени)

Место проведения

Стадион «Мидзухо» (Япония)

Стадион «Мидзухо» (Япония)

Поставленная цель

Полуфинал турнира и шаг к медалям

Полуфинал турнира и шаг к медалям

Психологическое состояние

Абсолютная победная серия и высокий настрой

Восстановление после поражения в последнем туре

Футбольная экспертиза: как команда Равшана Хайдарова может победить Саудовскую Аравию?

Выводы спортивных аналитиков и национальных футбольных экспертов:

  • Адаптация к утреннему времени: Начало матча рано утром по местному времени (в 10:00 по Ташкенту) требует от футболистов правильного планирования распорядка дня и разминки;

  • Слабые места Саудовской Аравии: Матч против Республики Корея показал, что саудовцы плохо справляются с контратаками и быстрым прессингом по флангам; быстрые вингеры Узбекистана должны эффективно использовать эти зоны;

  • Надежность обороны и хладнокровие: В матчах плей-офф одна ошибка может решить судьбу всего турнира; поэтому наши представители должны сохранить организованную оборону, показанную на групповом этапе;

  • Мастерство Хайдарова в кубковых матчах: Главный тренер Равшан Хайдаров обладает большим опытом тактического планирования матчей плей-офф, состоящих из одной игры, и умением проводить замены в зависимости от действий соперника.

Для сборной Узбекистана У-23 этот матч на «Мидзухо» станет самым большим испытанием на пути к золотым медалям Азиатских игр.

Как вы думаете, с каким счетом сборная Узбекистана У-23 победит Саудовскую Аравию в матче 25 сентября? Смогут ли подопечные Равшана Хайдарова в итоге стать чемпионами этого турнира? Оставляйте свои прогнозы в комментариях и делитесь этим важным анализом о нашей сборной со всеми футбольными болельщиками!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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