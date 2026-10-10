Легендарный грузинский тренер официально возглавил нашу сборную

·89·Спорт
Легендарный грузинский тренер официально возглавил нашу сборную

Узбекское дзюдо находится на пороге крупных исторических перемен. Известный и высококвалифицированный специалист из Грузии Лаша Гуджеджиани официально назначен главным тренером национальной сборной Узбекистана по дзюдо.

Между председателем Федерации дзюдо Узбекистана Азизджоном Камиловым и Лашей Гуджеджиани был подписан официальный договор о сотрудничестве. Данное назначение стало стратегическим шагом на пути вывода узбекского дзюдо на новый уровень и достижения высоких вершин на предстоящих престижных соревнованиях.

Успехи на дебюте: яркие результаты в Швейцарии и Японии

Гуджеджиани уже успел приступить к практической работе с командой, и его первые соревнования показали высокую результативность:

  • Успех на «Лаусанне Гранд Слам 2026»: Эти престижные соревнования, прошедшие в Швейцарии, стали для грузинского специалиста первым испытанием во главе сборной Узбекистана. На них наша сборная завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, заняв достойное место в первой шестерке (Топ-6) среди 77 стран мира;

  • Вице-чемпионство на КсКс Азиатских играх: На Азиатских играх, принимающей стороной которых была Япония, узбекские дзюдоисты продемонстрировали прекрасное мастерство, удостоившись 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медалей. В общекомандном зачете они заняли 2-е место, уступив только хозяйке турнира Японии.

Легендарный грузинский тренер официально возглавил нашу сборную

Огромный опыт главного тренера: Олимпиады и победа на чемпионате мира

Лаша Гуджеджиани — один из самых опытных специалистов в мировом дзюдо, имеющий свое имя и стиль:

  • 5-летний триумфальный период в сборной Грузии: До приезда в Ташкент он на протяжении пяти лет возглавлял национальную сборную Грузии;

  • Олимпийские пьедесталы: Под руководством Гуджеджиани грузинские дзюдоисты завоевали 1 золотую и 3 серебряные медали на Олимпиаде Токио-2020, а также 1 золотую и 2 серебряные медали на Олимпийских играх Париж-2024;

  • Историческое командное золото: В 2025 году сборная Грузии под его руководством не знала равных в командных состязаниях мирового первенства, оформив историческое чемпионство мира;

  • Личная спортивная карьера: Сам Лаша также зарекомендовал себя как сильный спортсмен на татами, в течение своей карьеры дважды становившийся призером чемпионата мира.

Главная цель — Олимпиада Лос-Анджелес-2028

Федерация дзюдо Узбекистана выразила уверенность, что богатый опыт, современная методика и сильный победный дух нового главного тренера поднимут потенциал сборной на новую вершину.

Тренировки под руководством Гуджеджиани теперь будут направлены на главную цель — фиксацию самых высоких результатов в истории национального дзюдо на летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2028 году в городе Лос-Анджелес (США).

Лаша ГуджеджианиФедерация дзюдо УзбекистанаLausanne Grand Slam 2026Олимпиада Лос-Анджелес 2028
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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