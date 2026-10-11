Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала бронзовую медаль чемпионата мира

·47·Спорт
Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала бронзовую медаль чемпионата мира

Очередной чемпионат мира по дзюдо, проходивший в столице Азербайджана городе Баку, успешно завершился для национальной сборной Узбекистана. В смешанных командных соревнованиях, считающихся одними из самых престижных и бескомпромиссных противостояний турнира, наши соотечественники продемонстрировали высокое мастерство и стали обладателями бронзовой медали престижного первенства.

В этих состязаниях, в которых приняли участие сильнейшие школы дзюдо планеты, узбекские спортсмены преодолели сложные препятствия и поднялись на пьедестал почета.

Бескомпромиссный отбор: ведущие команды Европы остались позади

Согласно турнирной сетке, сборной Узбекистана достались сильнейшие соперники, однако наши дзюдоисты действовали уверенно:

  • Предварительные этапы: В ходе отбора наши соотечественники победили национальные сборные Германии и Грузии, считающиеся лидерами континента в тяжелых весах и дзюдо, обеспечив себе путевку в полуфинал;

  • Драматичный полуфинал: Противостояние с представителями России на пороге финала прошло в крайне напряженной и равной борьбе — в решающей схватке наши представители уступили с минимальным счетом 3:4.

Борьба за бронзу: важная победа над Монголией

После обидного поражения в полуфинале узбекские борцы быстро восстановились психологически и вступили в борьбу за третье место:

  • Интенсивный финальный этап: В матче за медали команда Узбекистана встретилась с сильной и опытной сборной Монголии;

  • Уверенный результат 4:2: Благодаря слаженной борьбе членов команды и важным победам наши соотечественники одолели монгольских соперников со счетом 4:2 и завоевали бронзовую медаль чемпионата мира.

Эта победа в очередной доказала, что школа дзюдо Узбекистана способна на равных конкурировать с ведущими странами мира не только в индивидуальных дисциплинах, но и в смешанных командных состязаниях.

Столица Азербайджана БакуЧемпионат по дзюдоНациональная сборная УзбекистанаМонголия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Starlink Мобиле запускается в Монголии: смартфоны подключатся напрямую к спутникамStarlink Мобиле запускается в Монголии: смартфоны подключатся напрямую к спутникам28 июня 00:25Сегодня в Айти-Нагое у Узбекистана 9 медалей: завоевано два золотаСегодня в Айти-Нагое у Узбекистана 9 медалей: завоевано два золота30 сентября 19:43Драма четвертого дня и 4 новые бронзы: Узбекистан опустился на 14-е место на Азиатских играхДрама четвертого дня и 4 новые бронзы: Узбекистан опустился на 14-е место на Азиатских играх23 сентября 19:37Самариддин Кучкаров победил соперника из Таджикистана и завоевал бронзуСамариддин Кучкаров победил соперника из Таджикистана и завоевал бронзу30 сентября 18:44Лаша Гуджеджиани официально назначен главным тренером мужской сборной Узбекистана по дзюдоЛаша Гуджеджиани официально назначен главным тренером мужской сборной Узбекистана по дзюдо13 сентября 09:20Разамбек Джамалов и Гуломжон Абдуллаев стали чемпионами в Коджаэли!Разамбек Джамалов и Гуломжон Абдуллаев стали чемпионами в Коджаэли!3 августа 06:09
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове