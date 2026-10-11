Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала бронзовую медаль чемпионата мира

Очередной чемпионат мира по дзюдо, проходивший в столице Азербайджана городе Баку, успешно завершился для национальной сборной Узбекистана. В смешанных командных соревнованиях, считающихся одними из самых престижных и бескомпромиссных противостояний турнира, наши соотечественники продемонстрировали высокое мастерство и стали обладателями бронзовой медали престижного первенства.

В этих состязаниях, в которых приняли участие сильнейшие школы дзюдо планеты, узбекские спортсмены преодолели сложные препятствия и поднялись на пьедестал почета.

Бескомпромиссный отбор: ведущие команды Европы остались позади

Согласно турнирной сетке, сборной Узбекистана достались сильнейшие соперники, однако наши дзюдоисты действовали уверенно:

Предварительные этапы: В ходе отбора наши соотечественники победили национальные сборные Германии и Грузии, считающиеся лидерами континента в тяжелых весах и дзюдо, обеспечив себе путевку в полуфинал;

Драматичный полуфинал: Противостояние с представителями России на пороге финала прошло в крайне напряженной и равной борьбе — в решающей схватке наши представители уступили с минимальным счетом 3:4.

Борьба за бронзу: важная победа над Монголией

После обидного поражения в полуфинале узбекские борцы быстро восстановились психологически и вступили в борьбу за третье место:

Интенсивный финальный этап: В матче за медали команда Узбекистана встретилась с сильной и опытной сборной Монголии;

Уверенный результат 4:2: Благодаря слаженной борьбе членов команды и важным победам наши соотечественники одолели монгольских соперников со счетом 4:2 и завоевали бронзовую медаль чемпионата мира.

Эта победа в очередной доказала, что школа дзюдо Узбекистана способна на равных конкурировать с ведущими странами мира не только в индивидуальных дисциплинах, но и в смешанных командных состязаниях.