«Этого реванша никогда не будет»: Абдель-Азиз жестко ответил на заявление Топурии
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- Менеджер UFC Али Абдель-Азиз категорически отверг проведение реваншного боя между своим клиентом Джастином Гейджи и Илией Топурией.
- Абдель-Азиз подчеркнул, что Топурия получил тяжелые удары в предыдущем поединке, и отметил, что такое столкновение опасно для его здоровья.
- Несмотря на это, Илия Топурия планирует вернуться в октагон в период с апреля по июнь 2027 года.
- В качестве потенциальных соперников он рассматривает Джастина Гейджи, Педди Пимблетта и Армана Сарукяна.
Один из самых известных и влиятельных менеджеров в мире UFC — Али Абдель-Азиз категорически отверг возможность проведения второго боя (реванша) между своим клиентом, звездой легкого веса Джастином Гейджи, и бывшим лидером дивизиона Илией Топурией.
Ранее испанско-грузинский боец по прозвищу «Эль Матадор» в своем интервью заявлял, что реванш против Гейджи неизбежен и этот поединок обязательно будет организован. Однако сторона Гейджи выразила прямо противоположную позицию.
«Брат спас ему жизнь»: заявление Абдель-Азиза
Менеджер на своей странице в социальных сетях обратил внимание на тяжелые физические повреждения, полученные Топурией в предыдущем бою, и высказался довольно резко:
Полный отказ от реванша: «Этого реванша никогда не будет, и я полностью поддерживаю это решение. В том бою его брат (Александр Топурия) фактически спас Илии жизнь, остановив поединок после четвертого раунда»;
Последствия ударов Гейджи: «После столкновения такого уровня спортсмену очень трудно вернуться в прежнюю форму. Я видел, как Джастин наносил такие сокрушительные удары многим соперникам, и ни для кого из них восстановление не проходило легко. А Гейджи я желаю только удачи», — написал менеджер.
Абдель-Азиз также добавил, что лично он не верит в то, что после таких избиений Топурия сможет вернуться в октагон столь же сильным и успешным, как прежде.
Планы Топурии: январские тренировки и 3 главных соперника
Несмотря на критику и сомнения, Илия Топурия полон решимости восстановить свою карьеру:
График восстановления: По словам бойца, он приступит к полноценному тренировочному процессу в январе следующего года;
Сроки возвращения в октагон: Он планирует выйти на официальный бой в период между весной и летом — с апреля по июнь;
Потенциальные претенденты: Для своего возвращения он рассматривает кандидатуры трех главных звезд — Джастина Гейджи, британского скандального бойца Пэдди Пимблетта и российского претендента Армана Царукяна.
Сравнительный анализ ситуации
Показатель / Сторона
Позиция Илии Топурии
Позиция Джастина Гейджи и его команды
Отношение к реваншу
Бой неизбежен и обязательно будет организован
Реванша никогда не будет, двери закрыты
Сроки возвращения
Апрель–июнь 2027 года
Считается опасным вступать в такой тяжелый бой в ближайшее время
Следующие потенциальные соперники
Гейджи, Царукян, Пимблетт
Новые претенденты дивизиона и гонка за пояс
Отказ стороны Гейджи может вынудить Топурию рассмотреть другие варианты, в частности, поединок против Пэдди Пимблетта или Армана Царукяна.
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