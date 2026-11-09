«Этого реванша никогда не будет»: Абдель-Азиз жестко ответил на заявление Топурии

·78·Спорт
«Этого реванша никогда не будет»: Абдель-Азиз жестко ответил на заявление Топурии
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  • Менеджер UFC Али Абдель-Азиз категорически отверг проведение реваншного боя между своим клиентом Джастином Гейджи и Илией Топурией.
  • Абдель-Азиз подчеркнул, что Топурия получил тяжелые удары в предыдущем поединке, и отметил, что такое столкновение опасно для его здоровья.
  • Несмотря на это, Илия Топурия планирует вернуться в октагон в период с апреля по июнь 2027 года.
  • В качестве потенциальных соперников он рассматривает Джастина Гейджи, Педди Пимблетта и Армана Сарукяна.

Один из самых известных и влиятельных менеджеров в мире UFC — Али Абдель-Азиз категорически отверг возможность проведения второго боя (реванша) между своим клиентом, звездой легкого веса Джастином Гейджи, и бывшим лидером дивизиона Илией Топурией.

Ранее испанско-грузинский боец по прозвищу «Эль Матадор» в своем интервью заявлял, что реванш против Гейджи неизбежен и этот поединок обязательно будет организован. Однако сторона Гейджи выразила прямо противоположную позицию.

«Брат спас ему жизнь»: заявление Абдель-Азиза

Менеджер на своей странице в социальных сетях обратил внимание на тяжелые физические повреждения, полученные Топурией в предыдущем бою, и высказался довольно резко:

  • Полный отказ от реванша: «Этого реванша никогда не будет, и я полностью поддерживаю это решение. В том бою его брат (Александр Топурия) фактически спас Илии жизнь, остановив поединок после четвертого раунда»;

  • Последствия ударов Гейджи: «После столкновения такого уровня спортсмену очень трудно вернуться в прежнюю форму. Я видел, как Джастин наносил такие сокрушительные удары многим соперникам, и ни для кого из них восстановление не проходило легко. А Гейджи я желаю только удачи», — написал менеджер.

Абдель-Азиз также добавил, что лично он не верит в то, что после таких избиений Топурия сможет вернуться в октагон столь же сильным и успешным, как прежде.

Планы Топурии: январские тренировки и 3 главных соперника

Несмотря на критику и сомнения, Илия Топурия полон решимости восстановить свою карьеру:

  • График восстановления: По словам бойца, он приступит к полноценному тренировочному процессу в январе следующего года;

  • Сроки возвращения в октагон: Он планирует выйти на официальный бой в период между весной и летом — с апреля по июнь;

  • Потенциальные претенденты: Для своего возвращения он рассматривает кандидатуры трех главных звезд — Джастина Гейджи, британского скандального бойца Пэдди Пимблетта и российского претендента Армана Царукяна.

Сравнительный анализ ситуации

Показатель / Сторона

Позиция Илии Топурии

Позиция Джастина Гейджи и его команды

Отношение к реваншу

Бой неизбежен и обязательно будет организован

Реванша никогда не будет, двери закрыты

Сроки возвращения

Апрель–июнь 2027 года

Считается опасным вступать в такой тяжелый бой в ближайшее время

Следующие потенциальные соперники

Гейджи, Царукян, Пимблетт

Новые претенденты дивизиона и гонка за пояс

Отказ стороны Гейджи может вынудить Топурию рассмотреть другие варианты, в частности, поединок против Пэдди Пимблетта или Армана Царукяна.

Джастин ГейджиИлия ТопурияАли Абдель-АзизUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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