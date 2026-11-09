«Этого реванша никогда не будет»: Абдель-Азиз жестко ответил на заявление Топурии

Один из самых известных и влиятельных менеджеров в мире UFC — Али Абдель-Азиз категорически отверг возможность проведения второго боя (реванша) между своим клиентом, звездой легкого веса Джастином Гейджи, и бывшим лидером дивизиона Илией Топурией.

Ранее испанско-грузинский боец по прозвищу «Эль Матадор» в своем интервью заявлял, что реванш против Гейджи неизбежен и этот поединок обязательно будет организован. Однако сторона Гейджи выразила прямо противоположную позицию.

«Брат спас ему жизнь»: заявление Абдель-Азиза

Менеджер на своей странице в социальных сетях обратил внимание на тяжелые физические повреждения, полученные Топурией в предыдущем бою, и высказался довольно резко:

Полный отказ от реванша: «Этого реванша никогда не будет, и я полностью поддерживаю это решение. В том бою его брат (Александр Топурия) фактически спас Илии жизнь, остановив поединок после четвертого раунда»;

Последствия ударов Гейджи: «После столкновения такого уровня спортсмену очень трудно вернуться в прежнюю форму. Я видел, как Джастин наносил такие сокрушительные удары многим соперникам, и ни для кого из них восстановление не проходило легко. А Гейджи я желаю только удачи», — написал менеджер.

Абдель-Азиз также добавил, что лично он не верит в то, что после таких избиений Топурия сможет вернуться в октагон столь же сильным и успешным, как прежде.

Планы Топурии: январские тренировки и 3 главных соперника

Несмотря на критику и сомнения, Илия Топурия полон решимости восстановить свою карьеру:

График восстановления: По словам бойца, он приступит к полноценному тренировочному процессу в январе следующего года;

Сроки возвращения в октагон: Он планирует выйти на официальный бой в период между весной и летом — с апреля по июнь ;

Потенциальные претенденты: Для своего возвращения он рассматривает кандидатуры трех главных звезд — Джастина Гейджи, британского скандального бойца Пэдди Пимблетта и российского претендента Армана Царукяна.

Сравнительный анализ ситуации

Показатель / Сторона Позиция Илии Топурии Позиция Джастина Гейджи и его команды Отношение к реваншу Бой неизбежен и обязательно будет организован Реванша никогда не будет, двери закрыты Сроки возвращения Апрель–июнь 2027 года Считается опасным вступать в такой тяжелый бой в ближайшее время Следующие потенциальные соперники Гейджи, Царукян, Пимблетт Новые претенденты дивизиона и гонка за пояс

Отказ стороны Гейджи может вынудить Топурию рассмотреть другие варианты, в частности, поединок против Пэдди Пимблетта или Армана Царукяна.