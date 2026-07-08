Сможет ли Микель Артета побить рекорд Арсена Венгера в Арсенале: прогноз бывшей звезды

·2·Спорт
Сможет ли Микель Артета побить рекорд Арсена Венгера в Арсенале: прогноз бывшей звезды

После того как лондонский «Арсенал» завоевал долгожданный титул чемпиона Английской Премьер-лиги, эксперты и болельщики высоко оценивают будущие перспективы клуба. Команда под руководством главного тренера Микеля Артеты близка к тому, чтобы установить новую гегемонию в Северном Лондоне, а не просто добиться разового успеха. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Бывший полузащитник клуба Стефан Шварц в интервью изданию GOAL подчеркнул, что Микель Артета может превзойти результаты легендарного Арсена Венгера. За свою 22-летнюю карьеру Венгер трижды становился чемпионом Англии с «Арсеналом». По мнению Шварца, у Артеты есть потенциал довести этот показатель до четырех.

«Самым сложным всегда было сделать первый шаг», — говорит Шварц. По его словам, команда, которая три сезона подряд довольствовалась серебряными медалями, наконец преодолела чемпионский барьер, что полностью меняет психологию игроков. Теперь команда хорошо знает, как побеждать под давлением и добиваться результата в сложных матчах.

Фундамент новой династии

Состав «Арсенала» сейчас укомплектован такими звездами, как Деклан Райс, Букайо Сака и Габриэл Магальяйнс. Клуб, усиливающий состав в каждое трансферное окно, рассматривается как один из главных претендентов не только на победу в национальном чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Это дает Артете возможность повторить и даже превзойти успехи эпохи Венгера.

Шварц отметил, что в чемпионской гонке важны не только хорошие игры, но и умение команды «страдать» и набирать три очка даже в те дни, когда игра не клеится. «Арсенал» смог выработать именно эту стойкость, что обеспечивает долгосрочную стабильность.

Команда под руководством Микеля Артеты своим стилем и философией напоминает эпоху «Непобедимых» (Инвинкиблес) сезона 2003/04. Однако конкурентоспособность современного футбола и наличие таких гигантов, как «Манчестер Сити», требуют от Артеты еще большего труда и стратегического мастерства.

В заключение можно сказать, что «Арсенал» сейчас переживает один из своих лучших периодов. Если Артета продолжит формировать состав, у него есть шанс побить не только рекорды Венгера, но и многие другие достижения в истории английского футбола.

АрсеналМикель АртетаАрсен ВенгерАнглийская Премьер-лигаФутбольные Новости
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Jahongir Tursunov
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