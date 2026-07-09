Арсен Венгер назвал главного фаворита чемпионата мира и его единственного конкурента

Известный футбольный эксперт, глава отдела ФИФА по развитию мирового футбола Арсен Венгер поделился своими мыслями о фаворитах предстоящего чемпионата мира. По мнению легендарного тренера, на сегодняшний день сборная Франции стала самой сильной и неудержимой силой в мире. Он выразил уверенность, что Килиан Мбаппе и его товарищи по команде вновь завоюют главный трофей. Об этом сообщает Goal.com.

Венгер изложил свой анализ в подкасте, который ведут Феликс и Тони Кроос. Он подчеркнул, что команда под руководством Дидье Дешама значительно превосходит других соперников по своей физической подготовке и скорости на поле. Эксперт отметил, что этот прогноз основан не на чувстве патриотизма, а на чисто техническом анализе.

Как сообщает издание Goal.com, Арсен Венгер высоко оценил шансы и других команд в турнирной таблице, однако заявил, что только один коллектив способен оказать серьезное сопротивление Франции. По его мнению, даже такие сильные сборные, как Англия, Аргентина или Марокко, могут не справиться с натиском действующих чемпионов.

Испания — единственная реальная угроза

По мнению Венгера, только сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте способна победить французов. Он особо отметил, что культура командной игры и технический уровень Испании не имеют равных в мире. «Если кто-то и может победить Францию, то это Испания. У них есть система командной игры, которой нет больше ни у кого», — говорит эксперт.

Усиление сборной Испании представителями нового поколения, такими как Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль, сделало их тактически очень опасным соперником. Согласно анализу Венгера, если эти две команды встретятся, судьбу матча решат физическая выносливость и глубина состава.

В то же время ожидается, что в четвертьфинале сборную Франции ждет сложный матч против Марокко. Марокканцы постараются взять реванш за поражение в полуфинале 2022 года. Однако Венгер добавил, что «поезд» Франции уже набрал огромную скорость, и догнать его крайне сложно.

В заключение можно сказать, что эти прогнозы интересны и для футбольных болельщиков, так как противостояние Испании и Франции всегда было демонстрацией высокотехничного футбола. Столкновение именно этих двух команд на решающих стадиях турнира может задать новые стандарты мирового футбола.