Доход и язык имеют значение: в Великобритании вводятся новые требования для мигрантов

Правительство Великобритании объявило о пакете масштабных реформ, которые кардинально меняют иммиграционное законодательство страны и ужесточают правила. Как сообщают британские СМИ со ссылкой на министра внутренних дел страны Шабану Махмуд, теперь процесс получения права на постоянное проживание для иностранных граждан значительно усложнится.

Согласно новому плану, предлагается увеличить базовый срок для получения статуса Индефините Леаве то Ремаин (ИЛР), который дает иностранцам право бессрочно жить, работать, учиться в Великобритании, а также получать государственные социальные пособия и льготное жилье, с нынешних 5 лет до 10 лет.

Новая градация: кому сколько придется ждать?

В рамках реформы сроки ожидания будут напрямую зависеть от официального годового дохода мигрантов, соблюдения ими законов и уровня интеграции в местное общество:

3 года: для высококвалифицированных и состоятельных иммигрантов с официальным годовым доходом свыше 125 тысяч фунтов стерлингов ;

5 лет: для специалистов, получающих зарплату более 50 тысяч фунтов стерлингов в год;

10 лет: базовый стандартный срок для большинства иммигрантов, проживающих и работающих на законных основаниях;

до 20 лет: для нарушителей визового режима, получателей установленных государственных пособий и некоторых особых категорий;

до 30 лет: для мигрантов, которые въехали в страну нелегально, не работают и не учатся.

Новые требования по языку, истории и налогам

Простого проживания на территории страны в течение установленного срока будет недостаточно. Кандидаты обязаны пройти ряд обязательных испытаний:

официальное подтверждение уровня владения английским языком;

сдача специального экзамена по истории, культуре и государственному законодательству Великобритании;

отсутствие судимостей, задолженностей перед государством и полное соответствие всем налоговым требованиям.

Цель реформы и статистика миграции

Министр внутренних дел Шабана Махмуд подчеркнула, что данные ограничения послужат сокращению огромных государственных расходов на социальную поддержку иммигрантов, а также сделают систему более справедливой для британских налогоплательщиков.

Для справки, в период с 2021 по 2024 год население Великобритании увеличилось почти на 2,6 миллиона человек за счет миграционного потока. В настоящее время темпы миграции значительно снижаются: в 2025 году показатель чистой миграции составил около 117 тысяч человек, что вдвое меньше, чем в предыдущие годы. Однако, поскольку большая часть огромной волны мигрантов, прибывших в прошлые годы, по действующим правилам вскоре должна была получить право на постоянное проживание, новое законодательство принимается в ускоренном порядке.