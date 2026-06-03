SpaceX Гигабай: строительство гигантского завода высотой 116 метров

На космодроме Старбасе в Техасе стремительно возводится новая суперфабрика Гигабай компании SpaceX, предназначенная для сборки и быстрого ремонта кораблей Starship. За месяц сооружение значительно выросло: высота здания достигла 116 метров (380 футов), а его стальной каркас отчетливо виден за много километров. Об этом сообщает Иксбт.ком .

На новых снимках, сделанных по состоянию на 2 июня, запечатлены десятки работающих кранов и процесс обшивки боковых частей здания панелями. При этом конструкция продолжает расти в высоту. Вокруг строительной площадки собрался характерный флот Илона Маска — десятки электромобилей Cybertruck.

На соседних зданиях появились огромные муралы с изображением корабля Starship на Марсе. Это символизирует грандиозные амбиции компании по колонизации Красной планеты и осуществлению многоразовых космических полетов.

Проект Гигабай разработан для резкого увеличения объемов производства Starship. Это позволит SpaceX перейти к серийному производству ракет, снизить стоимость запусков и значительно ускорить темпы освоения космоса.