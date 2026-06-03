GitLab сократил 14% штата в рамках перехода на ИИ

Популярная платформа для разработчиков GitLab объявила о сокращении почти 14% своей рабочей силы, то есть примерно 350 сотрудников. Это решение связано с масштабными структурными изменениями, начавшимися в прошлом месяце, и прекращением деятельности в 22 странах. Руководство компании ставит целью сокращение управленческих уровней и переориентацию внимания на инфраструктуру, обслуживающую потоки искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам генерального директора компании Билла Стейплса, агентные рабочие нагрузки (агентик ворклоадс) оказывают на существующую инфраструктуру разработчиков гораздо большее давление, чем ожидалось. Эта проблема не уникальна для GitLab; его основной конкурент GitHub также сталкивается с трудностями в поддержании стабильности системы из-за больших объемов данных, передаваемых через ИИ. Стейплс отметил, что компания начала фундаментальную перестройку системы гит для поддержки 100-кратного роста.

GitLab установил партнерство с неназванной крупной ИИ-лабораторией для оптимизации инфраструктуры под ИИ-нагрузки. В рамках новой стратегии разрабатываются специальные API для сохранения и извлечения контекста для агентов, а также инструменты для координации работы между разработчиками и ИИ-агентами. Инструменты управления и контроля также будут напрямую интегрированы в платформу.

Таким образом, GitLab присоединился к таким технологическим гигантам, как Amazon, Microsoft, Meta и Oracle, которые также сократили штат для превращения ИИ-технологий в основу бизнеса. По данным Статиста, в этом году в технологическом секторе было сокращено более 100 000 рабочих мест. Примечательно, что, несмотря на отчеты многих компаний о рекордных доходах, они продолжают сокращать персонал для инвестиций в ИИ.

Финансовые показатели GitLab также демонстрируют положительную динамику. Выручка компании в первом квартале выросла на 23% по сравнению с прошлым годом и составила 264 миллиона долларов. Валовая маржа достигла 88%. На запланированные структурные изменения и процессы сокращения штата компания ожидает потратить от 30 до 35 миллионов долларов.