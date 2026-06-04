Космодром будущего: комплекс Старбасе от SpaceX на новых снимках

Фотограф канала РГВ Аериал Фотографй опубликовал аэрофотоснимок высокого разрешения стартовой площадки Старбасе, принадлежащей компании SpaceX. Снимок, сделанный с высоты примерно 1844 метра над уровнем земли, полностью демонстрирует впечатляющие масштабы космодрома. Об этом сообщает Иксбт.ком .

На изображении четко видны две орбитальные стартовые башни (Орбитал Лаунч Мунтс), масштабные инфраструктурные объекты, дороги, склады, транспортные средства и прибрежная зона. В настоящее время SpaceX активно готовит площадку для увеличения частоты запусков корабля Starship, что позволит в будущем осуществлять миссии на Луну и Марс.

К публикации также прилагается трехчасовое видео «Старбасе Кспандед Эписоде 23» на платформе YouTube. В нем специалисты РГВ Аериал Фотографй подробно обсудили новые снимки, изменения на объекте и последние новости в мире ракетостроения.

Основанная Илоном Маском в 2002 году частная аэрокосмическая компания SpaceX (Спаке Эксплоратион Течнологиес Корпоратион) является пионером коммерческой космонавтики. Компания первой в мире разработала многоразовые орбитальные ракеты-носители Falcon 9.

Напомним, ранее SpaceX официально объявила параметры первичного публичного размещения акций (ИПО). Ожидается, что этот процесс станет крупнейшим ИПО в мировой истории.