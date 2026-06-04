Vivo Кс500 Pro Max: 200 МП перископ и сенсор Sony ЛОФИК

Появились новые подробности о будущем флагмане Vivo — Vivo Кс500 Pro Max. Инженерный образец устройства оснащен тремя основными камерами, в центре которых находится 50-мегапиксельный сенсор Sony ЛОФИК нового поколения серии ЛЙТ. Ожидается, что эта крупная матрица размером 1/1,28 дюйма выведет качество изображения на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Главной особенностью камерофона станет 200-мегапиксельный перископический модуль. Оснащенный увеличенным сенсором формата 1/1,4 дюйма, этот модуль значительно улучшает качество оптического и гибридного зума, а также обеспечивает высокую детализацию даже при слабом освещении. Конфигурацию дополняет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Согласно техническим характеристикам, смартфон получит чип серии Dimensity 9600, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу. Устройство оснастят плоским дисплеем БОЭ диагональю 6,85 дюйма с разрешением 2К и частотой обновления 144 Гц. По данным Digital Chat Station, этот экран произведен по технологии ЛИПО.

В настоящее время прототип Vivo Кс500 Pro Max проходит активные испытания. Официальный анонс серии не ожидается ранее сентября. Напоминаем, что ранее модель Vivo X300 Ultra заняла третье место в рейтинге ДксОМарк, уступив прошлогодней модели Vivo X300 Pro.

Инсайдер Digital Chat Station ранее также точно предсказал характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также более ранний выход чипа Dimensity 9400 по сравнению с платформой Snapdragon 8 Элите.