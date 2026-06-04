Huawei Nova Й74 представлен: аккумулятор на 6620 мА·ч и специальная кнопка Кс

·25·Технологии
Huawei Nova Й74 представлен: аккумулятор на 6620 мА·ч и специальная кнопка Кс

Компания Huawei официально представила свой новый смартфон Nova Й74. Главной особенностью устройства являются аккумулятор огромной емкости и новая аппаратная кнопка Кс, обеспечивающая быстрый доступ к различным функциям. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6620 мА·ч и поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei СуперЧарге мощностью 40 Вт. По заявлению компании, устройство позволяет смотреть видео до 30 часов, слушать музыку 60 часов и непрерывно разговаривать в течение двух суток. Кроме того, оно стабильно работает при низких температурах и заряжается до 53% за 30 минут.

Новая кнопка Кс позволяет пользователю выполнять такие действия, как включение фонарика, совершение звонка или запуск навигации, одним нажатием. Устройство оснащено 6,67-дюймовым ХД+ дисплеем с частотой 90 Гц и процессором Кирин 8000.

Согласно техническим характеристикам, Nova Й74 имеет 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Блок камеры состоит из основного модуля на 50 МП, а для селфи установлена фронтальная камера на 8 МП. Устройство работает под управлением операционной системы EMUI 12.

HuaweiNova Y74Ixbt.comKirin 8000EMUI 12
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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