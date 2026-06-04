Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареи

Компания Xiaomi представила в Китае новую модель Xiaomi Повер Банк 10000 Покет Эдитион 2026. Стоимость устройства составляет всего 19 долларов. Особенность гаджета заключается в наличии специальной системы управления батареей, которая позволяет пользователям подключать его к компьютеру через порт USB-C и получать подробную информацию о состоянии аккумулятора. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Система позволяет отслеживать точное количество циклов зарядки, температурные показатели, историю зарядок и общий уровень деградации батареи. Устройство полностью соответствует новому китайскому стандарту безопасности GB 47372-2026. По данным Xiaomi, элементы аккумулятора успешно прошли строгие испытания, включая прокол иглой, сжатие под давлением 12 кН и выдержку при температуре 135°К в течение одного часа.

Пауэрбанк оснащен конфигурацией портов 2К+1А: встроенный кабель USB-C, дополнительный порт USB-C и стандартный порт УСБ-А. Встроенный кабель поддерживает двустороннюю зарядку мощностью 22,5 Вт. Кроме того, устройство совместимо с протоколами быстрой зарядки ПД 3.0, КК 3.0, ППС, АФК и СКП, что делает его универсальным для современных смартфонов и планшетов.

Для обеспечения безопасности в устройстве реализована 16-уровневая система защиты от короткого замыкания и перенапряжения. Емкость 10 000 мА·ч (37 Вт·ч) соответствует международным авиационным нормам, поэтому устройство разрешено брать на борт самолета. Корпус выполнен из поликарбоната и АБС-пластика, модель доступна в светло-коричневом и серо-голубом цветах.