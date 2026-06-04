В Сан-Франциско вор совершил преступление, используя роботакси Ваймо

В Сан-Франциско в январе этого года произошло необычное ограбление: неизвестный использовал беспилотный автомобиль Ваймо, чтобы украсть одежду для йоги. Полиция пока не смогла задержать преступника, что ставит под сомнение возможности наблюдения роботакси. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания Сан Франкиско Чроникле, этот инцидент выявил проблемы с управлением видеозаписями, сделанными автомобилями Ваймо. Хотя компания хранит изображения во время поездки, срок хранения данных остается неизвестным. К моменту выдачи ордера на обыск в апреле необходимые кадры были удалены из системы.

Самое интересное, что полиция не смогла опознать вора даже по внешним камерам. Причиной стало размытие (блур) лиц и деталей на видео из-за политики конфиденциальности. Кроме того, данные из аккаунта Ваймо не помогли следствию.

Камеры безопасности студии Хот 8 Ёга зафиксировали, что вор приехал на роботакси, украл одежду и уехал на той же машине. Однако предоставленные Ваймо данные пользователя не помогли правоохранительным органам выйти на личность подозреваемого.