Хелион привлекла 465 млн долларов инвестиций для термоядерной энергетики

·78·Технологии
Хелион привлекла 465 млн долларов инвестиций для термоядерной энергетики

Американский стартап Хелион Энергй, работающий над коммерциализацией термоядерной энергетики, объявил о привлечении нового финансирования в размере 465 миллионов долларов. С учетом этого раунда общий объем инвестиций в компанию превысил 1,5 миллиарда долларов, а ее рыночная стоимость достигла 15,5 миллиарда долларов. Хелион разрабатывает технологии получения бесконечной чистой энергии путем воспроизведения процессов термоядерного синтеза, происходящих в звездах. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Подчеркивая, что компания является одним из самых амбициозных участников рынка, она планирует запустить производство электроэнергии уже в текущем десятилетии. Ключевой вехой для Хелион стал контракт с Microsoft, согласно которому до 2028 года предусмотрено обеспечение электроэнергией центра обработки данных в штате Вашингтон. В рамках этого соглашения начато строительство устройства Орион мощностью 50 мегаватт в городе Малага.

Тем не менее, термоядерная энергетика остается одной из самых сложных инженерных задач. Многие эксперты подчеркивают, что до коммерческого применения технологии предстоит решить множество технических проблем. Кроме того, из-за небольшого количества открытых научных публикаций компании независимая проверка ее подхода затруднена. В настоящее время Хелион тестирует систему Поларис длиной 18 метров и устройство Тинй Мерге для более быстрого тестирования физических принципов.

Основным конкурентом Хелион на рынке является Коммонвеалт Фусион Сйстемс. Также особого внимания заслуживает интерес, проявляемый Сэмом Альтманом к проекту. Сэм Альтман является крупным инвестором Хелион и ранее рассматривал возможности сотрудничества между Хелион и OpenAI в энергетической сфере. В настоящее время конкуренция за достижение первых коммерческих результатов в области термоядерного синтеза усиливается.

HelionMicrosoftСэм АльтманТермоядерный СинтезТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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